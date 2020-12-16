شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تختبر نسخة جديدة من متصفح Edge.. اعرف مميزاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت مايكروسوفت مؤخرا باختبار النسخة التجريبة الجديدة لمتصفح Edge، والتى زودتها بالعديد من الميزات الجديدة والمهمة للمستخدمين، ومن بين أبرز الميزات التى يتوقع أن تحملها نسخة Microsoft Edge 88 بصيغتها النهائية هى ميزة Sleeping Tabs، والتى تقلل من معدل تدفق البيانات غير الضرورية عبر ذاكرة الوصول العشوائى فى أجهزة الكمبيوتر بنسبة 32% تقريبا، وفى المعالجات بنسبة 37% تقريبا، ما يساعد على التقليل من معدل استهلاك طاقة بطاريات أجهزة الكمبيوتر بشكل ملحوظ.

ومن خلال هذه الميزة التى تختبرها مايكروسوفت حاليا فى نسخ Edge التجريبة يمكن للمستخدم أن يوقف تدفق البيانات مع صفحات الويب المفتوحة فى جهاز الكمبيوتر بشكل مؤقت بعد التوقف عن التصفح بخمس دقائق، ووضع بعض علامات التبويب فى "وضع السكون" كى لا تزيد من معدل تدفق البيانات فى الحاسب فى الوقت الذى لا تستخدم فيه.

ومن المفترض أن يحصل متصفح Edge بنسخته الجديدة النهائية أيضا على ميزات تساعد المستخدم على ترتيب علامات التبويب بالطريقة التى تناسبه أثناء تصفح الإنترنت، كما قد يتيح للمستخدم خيارات أكبر فى اختيار ألوان واجهات التشغيل وشريط المهام على الشاشة، وربما إمكانية تصميم واجهات استخدام خاصة به.

جدير بالذكر أعلنت شركة مايكروسوفت فى نوفمبر الماضى عن بدء اختبار ميزة جديدة ستجعل من متصفح Edge أسرع أداء وأكثر عملية بالنسبة للمستخدمين، وأشارت الشركة فى تدوينة لها على الإنترنت أن الميزة الجديدة التى بدأت بالظهور عند بعض مستخدمى Edge عبر أنظمة "ويندوز-10" تدعى Start-Up Boost، والهدف من هذه الميزة هو تسريع عملية تشغيل المتصفح من سطح المكتب أو عبر شريط المهام فى واجهة التشغيل.