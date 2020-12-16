أمازون تطلق خدمة “فريدة”…. صمموا ملابسكم بأنفسكم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 ديسمبر 2020 02:15 مساءً - أطلقت شركة “أمازون” خدمة فريدة من نوعها حيث سيتمكن المتسوقين من تصميم قمصانهم وتحديد المقاسات ونوع القماش المستخدم واللون.

وفي التفاصيل، أطلقت شركة أمازون خدمتها الجديدة المسماة Made for You التي تتيح للمتسوقين تصميم القمصان الخاصة لتتناسب مع حجمهم، وذلك بناءً على قياساتهم الدقيقة.

ويمكن للمتسوقين تخصيص القميص بناءً على نوع القماش واللون والطول والملاءمة والعنق وطول الأكمام.

ويبلغ سعر القميص الخاص 25 دولار، وتتاح الخدمة لأي شخص في الولايات المتحدة، ويمكن أن تتضمن القمصان اسمك مطبوعًا على الملصق بصفتها ميزة صغيرة.

وعلى عكس بعض الشركات التي تستخدم تقنية الهاتف المحمول لمسح وقياس جسمك عبر التطبيقات، فإن Made for You تطلب من المستخدمين تزويدها بالطول والوزن ونمط الجسم وصورتين لأنفسهم، يتم التقاطهما باستخدام تطبيق أمازون.

وتبني أمازون جسمًا افتراضيًا على غرار جسم المستخدم لعرض القياس الخاص وتصور شكل الملابس على أجسامهم.

وتقول أمازون: إنها تحذف تلقائيًا أي صور يلتقطها التطبيق بعد بناء الجسم الافتراضي للمستخدم، ويمكن للمستخدمين حذف المعلومات الخاصة بقياساتهم في أي وقت.

وتصف أمازون Made for You بصفتها جزء من جهودها المستمرة للتخلص من تحديات التسوق عبر الإنترنت، وتأمل الشركة بمرور الوقت في توسيع الخدمة لتشمل المزيد من الأنماط بناءً على ملاحظات المستخدمين.

ويمكن للعملاء الاختيار من بين خيارين فقط لنمط الجسم عند الإطلاق – المؤنث والمذكر – وقالت أمازون: إنها تخطط لإضافة المزيد من الخيارات لأنها تجمع البيانات الإضافية.

وتضيف الخدمة إلى طموحات أمازون المتزايدة في مجال الموضة، حيث أطلقت الشركة في شهر سبتمبر المتاجر الفاخرة للعلامات التجارية للأزياء الخاصة بالمصممين وتقدم مجموعة واسعة من الأزياء ذات العلامات التجارية الخاصة عبر موقعها.

وتستخدم المتاجر الفاخرة وخدمة Made for You تقنية النمذجة الثلاثية الأبعاد للجسم، التي راهنت عليها أمازون كثيرًا عندما استحوذت على شركة Body Labs للتصوير الثلاثي الأبعاد في عام 2017.

ودخلت أمازون في السنوات الأخيرة مجال التجارب الشخصية للتسوق، ونافست أمثال خدمة الاشتراك Stitch Fix.

وتضمنت تجاربها Prime Wardrobe، وهي خدمة تتيح لأعضاء Prime تجربة الملابس قبل الشراء، و Echo Look، وهو الجهاز الذي يقدم توصيات بشأن الموضة.

ويروج المؤثرون، ومن ضمنهم Blake Scott و Caralyn Mirand و Sai de Silva، للخدمة الجديدة نيابة عن أمازون، وغالبًا ما يُنظر إلى الملابس الخاصة على أنها رفاهية وتجعلها هذه الخدمة في متناول الجميع.