تكنولوجيا: أول الصور الإعلامية الرسمية لهاتف Galaxy S21 5G المرتقب من سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر Evan Blass أول الصور الإعلامية الرسمية اليوم لهاتف سامسونج المرتقب Galaxy S21 5G، والتي أكدت على التصميم الذي جاء في التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد التي نشرت خلال الفترة الماضية.

تستعد شركة سامسونج لعقد الحدث القادم لكشف النقاب عن سلسلة هواتف Galaxy S21 في بداية العام المقبل خلال شهر يناير، واليوم تأتي أول الصور الإعلامية الرسمية لتقدم نظرة واضحة على تصميم Galaxy S21 5G من الجهة الأمامية.

ولقد كشفت التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد حتى الآن عن تصميم كلاً من هواتف Galaxy S21 5G، و Galaxy S21 Plus 5G، إلى جانب هاتف Galaxy S21 Ultra.

وتؤكد الصورة الإعلامية الرسمية لهاتف Galaxy S21 5G التي نشرت عبر Evan Blass اليوم، على أن الهاتف سيأتي بثقب يتوسط الشاشة للكاميرة الأمامية، كما يتميز الهاتف بإطارات نحيفة في محيط الشاشة، أيضاً توضح الصورة خلفية الشاشة التي تقدم من سامسونج في هذا الإصدار.

وتشير التوقعات إلى أن التسريبات ستقدم خلال الفترة القادمة تفاصيل أكثر دقة حول سلسلة Galaxy S21، مع توقعات بنشر مزيد من الصور الإعلامية الرسمية للإصدارات الجديدة.

يذكر أن التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد التي جاءت حتى الآن أوضحت أن هاتف Galaxy S21 5G يأتي بكاميرة خلفية بإعدادات ثلاثية في الجانب الأيسر من الجهة الخلفية مع تصميم رأسي، على أن يأتي هاتف Galaxy S21 Ultra بإعدادات وتصميم مختلف في الكاميرة الخلفية.

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