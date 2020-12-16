آبل تطرح تحديثات جديدة لساعتها الذكية Apple watch

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 ديسمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت شركة أبل الأمريكية ، اليوم الثلاثاء، عن إصدار تحديث WatchOS 7.2، الذي طال انتظاره، بالإضافة إلى تحديث ”iOS 14.3“ لجميع ساعات وأجهزة آيفون في الهند.

ويوفر الإصدار الجديد الكثير من الميزات بما في ذلك دعم استخدام ”VoiceOver“ مع شاشة عرض ”برايل“، واشتراك ”فتنس بلس“ وتطبيق ”ECG/مخطط القلب الكهربائي“ للأسواق الجديدة.

ووفقًا لتقرير، تحتوي ميزة ”كارديو فيتنس/ Cardio Fitness“ المهمة، على مستشعرات حساسة لساعة ”Apple Watch“، مثل: مستشعر ضربات القلب، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ومقياس التسارع لتتبع النشاط البدني للمستخدم، وتحديد الأكسجين خلال التمرين التدريجي المتزايد ”VO2“.

وتنبه ميزة ”كارديو فيتنس“ الجديدة، مستخدمي ساعة ”أبل“ في حالة انخفاض مستويات الأكسجين في الجسم خلال ممارسة تمارين اللياقة البدنية مما قد ينذر بوقوع أمر خطير، حيث تقوم فورًا بطلب المساعدة الطبية، كما يمكن زيادة السعة القصوى للأكسجين من خلال النشاط البدني، وكلما ارتفع الرقم كانت الصحة العامة للمستخدم أفضل، وهو ما تتيحه الميزة الجديدة.

وفي دراسة بحثية أجريت العام 2016، أشارت جمعية القلب الأمريكية، إلى أن هناك ارتباطًا متزايدًا بين تدني اللياقة القلبية وزيادة مخاطر المشكلات الصحية الكبيرة، مثل: أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، في فترات زمنية لاحقة.

وتعد لياقة القلب مؤشرًا أقوى على مخاطر الوفاة من عوامل الخطر الشائعة، مثل: التدخين، والسكري، وارتفاع ضغط الدم، بحسب الدراسة البحثية.

وعن الميزة الجديدة، قال جيف ويليامز، الرئيس التنفيذي للعمليات في ”أبل“:“تسهل الميزة الجديدة التعرف بشكل متزايد على لياقة القلب كمؤشر قوي للصحة العامة“، مضيفًا أنه“من خلال المستشعرات المتقدمة، تنبه Apple Watch الآن مستخدميها إلى انخفاض مستوى اللياقة القلبية مباشرة بمعصمه، بحيث يستطيع الأشخاص تحسين صحتهم على المدى الطويل خلال النشاط اليومي“.