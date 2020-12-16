تكنولوجيا: كوالكوم تعلن رسمياً عن رقاقة معالج Snapdragon 678 بدقة تصنيع 11 نانومتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة كوالكوم رسمياً اليوم عن رقاقة معالج Snapdragon 678 التي تأتي بتحسينات بسيطة عن إصدار الشركة السابق Snapdragon 675، كما ترتكز على دقة تصنيع 11 نانومتر.

قدمت كوالكوم رقاقة معالج Snapdragon 675 خلال عام 2018، واليوم تأتي الترقية الجديدة لهذا المعالج في Snapdragon 678 الذي يقدم تحسينات في التصوير، وفي كفاءة الإتصال مع دعم أفضل لإستهلاك البطارية، على أن يستهدف هذا الإصدار الجيل القادم من الهواتف المتوسطة.

ويتميز معالج Snapdragon 678 بدقة تصنيع 11 نانومتر بعملية تصنيع LLP وهي نفس المواصفات المقدمة في الإصدار السابق، بينما يختلف الإصدار الجديد في سرعة آداء أنوية Cortex A76 التي تصل إلى 2.2GHz أي أعلى من رقاقة Snapdragon 675 التي جاءت بسرعة 2.0Ghz فقط في الأنوية.

ويأتي معالج Snapdragon 678 بنفس كرت الشاشة المستخدم في الإصدار السابق وهو Adreno 612، إلا أن كوالكوم تؤكد على تحسينات في الآداء.

وتتوافق المواصفات الأخرى لوحدة المعالجة مع الإصدار السابق، حيث تأتي الرقاقة الجديدة بتقنية كوالكوم Spectra 250L ISP، وشريحة مودم Snapdragon X12 LTE، مع Hexagon 685 DSP، ومن المقرر أن يدعم المعالج الهواتف الذكية المتوسطة التي تأتي بدقة عرض تصل إلى 2520 في 1080 بيكسل، وألوان 10بت.

كما تدعم رقاقة Snapdragon 678 مستشعر رئيسي في الكاميرة بدقة 48 ميجا بيكسل مع مستشعر سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل، أيضاً تدعم الرقاقة تسجيل الفيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية بترميز HEVC.

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