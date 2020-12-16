شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل تهريب رواد الفضاء الروس للكحول فى المدار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اتبع بعض رواد الفضاء الروس أيضًا نظامًا غذائيًا قاسيًا قبل الانطلاق حتى يتمكنوا من تسلل زجاجة في بدلة الفضاء الخاصة بهم دون تجاوز متطلبات الوزن.

ظهرت صورة لرواد الفضاء في "حفلة كونياك" على متن محطة مير الفضائية، التقطها رائد فضاء ناسا في التسعينات، ولكن يُحظر شرب الكحول في محطة الفضاء الدولية لأن مكونه الرئيسي، الإيثانول، وهو مركب متطاير يمكن أن يلحق الضرر بمعدات المحطة الحساسة، ويمكن أيضا أن يسبب أيضًا مشاكل عند الذهاب إلى الحمام.



رواد الفضاء فى حفلة شرب قال متحدث باسم ناسا لبي بي سي في عام 2017: "يتم التحكم في استخدام الكحول والمركبات المتطايرة الأخرى في محطة الفضاء الدولية بسبب التأثيرات التي يمكن أن تحدثها مركباتها على نظام استعادة المياه بالمحطة ''، مضيفا: "حتى المنتجات التى قد تحتوى على الكحول، مثل غسول الفم ومعقم اليدين والعطور محظورة". قال ألكسندر لازوتكين، رائد الفضاء السابق فى عام 2010: "خلال المهمات الفضائية المطولة، وخاصة فى بداية عصر الفضاء، تناولنا المشروبات الكحولية في حصص رواد الفضاء". وزعم لازوتكين أن الأطباء أوصوا بالفعل باستخدام الكونياك لتحفيز جهاز المناعة لدينا، وعلى العموم للحفاظ على تناغم الكائنات الحية لدينا، لكن في النهاية، حظرت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس المشروبات الكحولية وكان على الطاقم أن يجد حلول.

رواد الفضاء وأكياس العصير

قال رائد الفضاء إيجور فولك، إنه وخسر وزنًا للآخرين قبل ركوب Salyut 7، وهو مركبة لمحطة فضاء مير، حتى يتمكنوا من إخفاء الكحول في أكياس سرية في بدلاتهم الفضائية دون أن يتم اكتشافهم.

وأضاف "قبل أسبوع من الإطلاق، لم نأكل أي شيء باستثناء الخبز والشاي، وفقدنا ما يقرب من 4.4 رطل، قمنا بتعبئة كل شيء في أكياس صغيرة من السيلوفان وعندما كنا نرتدي ملابسنا، وضعنا الأكياس في بدلات الفضاء."

وأوضح فولك إنه حتى أفرغ كتابًا وخبأ زجاجة كونياك بداخله، وكان كتابًا سميكًا، ويمكن أن يخبأ فيه الكحول.