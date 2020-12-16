تسريب صور حية لهاتف ‏OnePlus 9‎‏ المرتقب

دبي - يزن راشد - نشر موقع PhoneArena بعض الصور الحية المسربة لهاتف (ون بلس 9) OnePlus 9 المتوقع إطلاقه خلال فصل الربيع من العام المقبل.

وتكشف الصور عما يبدو أنه نموذج أولي من الهاتف المرتقب من شركة ون بلس الصينية، الذي تظهر واجهته، وظهره، وتكشف صورة الواجهة أن الشركة قد تستمر في استخدام الشاشة المسطحة التي استخدمتها في هاتفي (ون بلس 8) OnePlus 8، و(ون بلس 8تي) OnePlus 8T.

ويأتي هاتف OnePlus 9 مع شاشة مسطحة بقياس 6.55 بوصات، مع ثقب للكاميرا الأمامية في الزاوية العلوية اليسرى.

يُشار إلى أن هاتف (ون بلس 8 برو) OnePlus 8 Pro امتاز بشاشة منحنية من الجانبين، ولكن الانحناء أدى إلى حدوث حالات لمس للشاشة غير مقصودة، مقارنةً بالشاشات المسطحة.

ووفقًا لموقع PhoneArena – المتخصص في أخبار التقنية – فإن هاتف OnePlus 9 سيقدم شاشة بدقة 2400×1080 بكسلًا، مع معدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتزًا.

ووفقًا للتقرير، يحتوي هاتف OnePlus 9 معالجًا من نوع (سنابدراجون 888) Snapdargon 888، وهو أحدث معالجات شركة كوالكوم الأمريكية، الذي سيُرى في معظم الهواتف الذكية الرائدة التي ستُطلق خلال عام 2021. وسيدعم الهاتف أيضًا شبكات الجيل الخامس 5G.

وتكشف الصورة الخاصة بظهر الهاتف نتوءًا للكاميرات الخلفية في الزاوية العلوية اليسرى. وهناك أيضًا عبارة Ultrashot التي لم تُرَ في أيٍ من هواتف الشركة السابقة، لذا لا يُعلم إن كانت ستبقى في النسخة النهائية من الهاتف، أم تُزال. ولا يكشف التسريب عن مواصفات الكاميرات الخلفية الثلاث، ولكن يبدو أن الأولى ستكون رئيسية، والثانية للتصوير الفائق العرض، أما الثالثة فقد تُستخدم لتسجيل العمق، أو لتصوير الأجسام القريبة.

وتشمل التسريبات الأخرى المتعلقة بهاتف OnePlus 9 المرتقب سعة البطارية التي يُقال: إنها ستأتي بسعة 4,500 ميلي أمبير في الساعة. وبرمجيًا، سيعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 11 من شركة جوجل مع واجهة المستخدم Oxygen =S الخاصة بشركة ون بلس.

وسيقدم الهاتف ذاكرة للوصول العشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 128 جيجابايت، وقد يأتي الهاتف بخيارات أخرى، فيما يتعلق بالذواكر.

وليس هناك أي تاريخ مؤكد لإطلاق هاتف OnePlus 9، ولكن يُرجح أن يتم ذلك خلال أشهر الربيع من العام المقبل.