شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطور مركز بيانات جديدا فى تشيلى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مايكروسوفت الأسبوع الماضي أنها ستفتح منطقة جديدة لمركز البيانات في تشيلي، حيث ستوفر منطقة مركز البيانات الجديدة هذه للشركات المحلية في تشيلي ميزة تنافسية من خلال تمكين الوصول السريع إلى الخدمات السحابية دون المساومة على أمن البيانات، وستدعم منطقة مركز البيانات في تشيلي أيضًا أهداف الاستدامة الخاصة بشركة مايكروسوفت، وستوفر أيضًا توافر منصة Azure، والتي يمكنها تمكين التطبيقات السحابية من أن تكون متاحة بشكل كبير مع تحمل إضافي لفشل مراكز البيانات.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فقال براد سميث، رئيس مايكروسوفت: "نحن لا نبني مركزًا للبيانات فقط لدعم أعمالنا التجارية، ولكن لتوفير استثمار مهم في البنية التحتية في تشيلي التي ستخدم جميع الأشخاص الذين يعيشون هنا والعملاء الذين يعملون هنا" وأضاف: "مثلما ساعدت السكك الحديدية ومحطات الطاقة والطرق السريعة والمطارات تشيلي على الانتقال إلى المستقبل، أصبحت مراكز البيانات اليوم هي البنية التحتية المتطورة للقرن الحادي والعشرين".

وقال براد سميث، رئيس مايكروسوفت: "ستعمل مراكز البيانات بالقرب من سانتياغو على تسهيل الوصول إلى الحوسبة بسرعات أعلى، وتوفير منصة جديدة وآمنة لكل جزء من الاقتصاد ودعم جدول الأعمال الرقمي الطموح للرئيس بينيرا وتشيلي"، كما تخطط مايكروسوفت أيضًا لتنمية مهارات 180.000 تشيلي وستشكل مجلسًا استشاريًا يضم قادة محليين لخلق فرص شاملة للنجاح في الاقتصاد الرقمي.