شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: حرائق الغابات بالدائرة القطبية الشمالية زادت بشكل غير مسبوق فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر بيانات الاتحاد الأوروبي الجديدة، أن حرائق الغابات في الدائرة القطبية الشمالية وغرب الولايات المتحدة وصلت إلى شدة غير مسبوقة في عام 2020، على الرغم من انخفاض انبعاثات الحرائق العالمية بشكل عام، فوفقًا لخدمة كوبرنيكوس لمراقبة الغلاف الجوي (CAMS) التابعة للاتحاد الأوروبي، في حين أن عام 2020 كان من أقل الأعوام بالنسبة للحرائق النشطة على المستوى العالمي، كانت كثافة الحرائق أعلى بكثير في المناطق الأكثر تضررًا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كان هناك نشاط متزايد لحرائق الغابات في سيبيريا وكولورادو وكاليفورنيا وأستراليا وأجزاء من البحر الكاريبي ومنطقة بانتانال في جنوب البرازيل، بينما كان النشاط في جنوب إفريقيا الاستوائية منخفضًا للغاية هذا العام.

عندما تزداد حرائق الغابات، يحترق الكربون المخزن في الأشجار وغيرها من الاحتراق النباتي، مما يؤدي إلى إطلاق ثاني أكسيد الكربون (CO2) وغيره من غازات الدفيئة القوية في الغلاف الجوي.

كشفت CAMS عن إطلاق ما يقرب من 1690 ميجا طن من الكربون في الغلاف الجوي من حرائق الغابات بين 1 يناير و 7 ديسمبر من هذا العام، بانخفاض من 1870 ميجا طن في العام الماضي.

تستند البيانات إلى نظام استيعاب الحرائق العالمي (GFAS) التابع لـ CAMS، والذي ينتج تقديرات يومية لانبعاثات حرائق الغابات وحرق الكتلة الحيوية، وتستمر البيانات الجديدة في اتجاه انخفاض انبعاثات الكربون منذ عام 2003، عندما بدأ GFAS في العمل.

قال مارك بارينجتون، كبير العلماء وخبير حرائق الغابات في CAMS: "بينما كان عام 2020 بالتأكيد عامًا مدمرًا بالنسبة لحرائق الغابات في المناطق الساخنة الأكثر تضررًا، فإن الانبعاثات في جميع أنحاء العالم كانت أقل بسبب تحسين إدارة الحرائق وإجراءات التخفيف من حدتها".

وكانت في عام 2020، تعرضت أربع مناطق على وجه الخصوص لحرائق شديدة الكثافة، وهم غرب الولايات المتحدة، والدائرة القطبية الشمالية، ومنطقة البحر الكاريبي، وأستراليا.