تكنولوجيا: إيه الفرق.. مقارنة بين هاتفى iPhone 12 و iPhone 8 Plus

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الشاشة:
iPhone 12: يأتى بشاشة 6.1 بوصة.
iPhone 8 Plus: يأتى بشاشة 5.5 بوصة
دقة الشاشة:
iPhone 12: تبلغ 2532× 1170بيكسل.
iPhone 8 Plus: تبلغ 1920 × 1080بيكسل.
iPhone 12: شاشة OLED.
iPhone 8 Plus: شاشة IPS LCD.
المعالج:
iPhone 12: معالج A14 Bionic
iPhone 8 Plus: معالج A11
iPhone 12: حوالى 128جيجابايت.
iPhone 8 Plus: حوالى 128جيجابايت.
iPhone 12: نظام iOS 14
iPhone 8 Plus: نظام iOS 14
iPhone 12: كاميرا ثنائية بدقة 12 ميجابكسل لكل منها.
iPhone 8 Plus: كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل لكل منها.
iPhone 12: بدقة 12 ميجابكسل.
iPhone 8 Plus: بدقة 7 ميجابكسل.
البطارية:
iPhone 12:بقوة 2815 mAh.
iPhone 8 Plus: بقوة 2691 mAh
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