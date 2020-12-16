شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن الأقراص الصلبة الخارجية Hard Drive والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مهما كانت مساحة التخزين على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فهى ليست لانهائية، لذلك يلجأ العديد من المستخدمين إلى خدمات التخزين السحابية مثل Google Drive و Dropbox، ولكن إذا كنت تبحث عن طريقة أكثر واقعية لإدارة ملفاتك، فقد ترغب في الاستثمار في محركات أقراص ثابتة خارجية "Hard Drive"، حيث تعد هذه المحركات طريقة رائعة لتحرير مساحة التخزين والنسخ الاحتياطي لملفاتك بأمان.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإن القرص الصلب الخارجي هو جهاز، عادة ما يكون بحجم الكتاب، يمكنك تخزين أي ملف أو تطبيق عليه، وإذا سبق لك استخدام محرك أقراص USB محمول، فإن محركات الأقراص الصلبة الخارجية هي في الأساس نفس الشيء، ولكنها أكبر مع مساحة تخزين أكبر.

ويتمثل الاختلاف بين محرك الأقراص الصلبة الخارجي والقرص الصلب في جهاز الكمبيوتر الخاص بك، في أن محرك الأقراص الخارجي قابل للنقل، فيمكنك فصله في أي وقت وتحريكه، دون فقد البيانات الموجودة بالداخل.

تتصل محركات الأقراص الصلبة الخارجية بجهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام سلك USB، ويمكنك نسخ الملفات إليها كما تفعل مع أي مجلد آخر.

ويمكنك توصيل محرك الأقراص الثابتة الخارجي بأي جهاز كمبيوتر ونقل ملفاتك بحرية، كما يمكن استخدام محركات الأقراص الصلبة الخارجية كتخزين تكميلي، أى كإضافة إلى التخزين الموجود بالفعل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

تعد محركات الأقراص الصلبة الخارجية أيضًا جيدة لنقل الملفات بين أجهزة الكمبيوتر، بغض النظر عن نظام التشغيل الخاص بها.

يمكن أن تحتوي معظم محركات الأقراص الصلبة الخارجية على تيرابايت واحد على الأقل من البيانات، أي ما يعادل 1000 جيجا بايت (GB) أو 1،000،000 ميجا بايت (MB).

ويمكن لمحرك الأقراص الصلبة الخارجي أن يحتوي على مستندات وأشكال مختلفة من الوسائط والبرامج والتطبيقات، وتأتي العديد من محركات الأقراص الصلبة الخارجية مع تطبيقاتها الخاصة لمساعدتك في إدارة بياناتك بشكل أفضل.