تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن الأقراص الصلبة الخارجية Hard Drive

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وفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإن القرص الصلب الخارجي هو جهاز، عادة ما يكون بحجم الكتاب، يمكنك تخزين أي ملف أو تطبيق عليه، وإذا سبق لك استخدام محرك أقراص USB محمول، فإن محركات الأقراص الصلبة الخارجية هي في الأساس نفس الشيء، ولكنها أكبر مع مساحة تخزين أكبر.
ويتمثل الاختلاف بين محرك الأقراص الصلبة الخارجي والقرص الصلب في جهاز الكمبيوتر الخاص بك، في أن محرك الأقراص الخارجي قابل للنقل، فيمكنك فصله في أي وقت وتحريكه، دون فقد البيانات الموجودة بالداخل.
تتصل محركات الأقراص الصلبة الخارجية بجهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام سلك USB، ويمكنك نسخ الملفات إليها كما تفعل مع أي مجلد آخر.
ويمكنك توصيل محرك الأقراص الثابتة الخارجي بأي جهاز كمبيوتر ونقل ملفاتك بحرية، كما يمكن استخدام محركات الأقراص الصلبة الخارجية كتخزين تكميلي، أى كإضافة إلى التخزين الموجود بالفعل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
تعد محركات الأقراص الصلبة الخارجية أيضًا جيدة لنقل الملفات بين أجهزة الكمبيوتر، بغض النظر عن نظام التشغيل الخاص بها.
يمكن أن تحتوي معظم محركات الأقراص الصلبة الخارجية على تيرابايت واحد على الأقل من البيانات، أي ما يعادل 1000 جيجا بايت (GB) أو 1،000،000 ميجا بايت (MB).
ويمكن لمحرك الأقراص الصلبة الخارجي أن يحتوي على مستندات وأشكال مختلفة من الوسائط والبرامج والتطبيقات، وتأتي العديد من محركات الأقراص الصلبة الخارجية مع تطبيقاتها الخاصة لمساعدتك في إدارة بياناتك بشكل أفضل.
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