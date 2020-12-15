خاصية تيليجرام الجديدة تثير الجدل.. طريقة تفعيلها.. وكيف يمكن إيقافها؟

كتب: ضياء السقا

أثارت خاصية تيليجرام "Find people nearby"، والتي تعني البحث عن الأشخاص القريبين منك في نفس المنطقة، حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما تسببه من ازعاج للبعض.

كيف تعمل الخاصية؟

افتح تطبيق تيليجرام الخاص بك.

انقر على الثلاث خطوط الصغيرة في أعلى الشاشة جهة اليسار.

ستظهر لك قائمة، اختر جهات الاتصال.

سيظهر لك خيار “دعوة أصدقاء” و “البحث عن الأشخاص القريبين” “Find people nearby”

انقر على البحث عن الأشخاص القريبين أو Find people nearby، سيطلب تطبيق تيليجرام الإذن بالوصول إلى موقعك لتفعيل الميزة الجديدة.

بمجرد النقر على “السماح بالوصول” تكون قد فعلت ميزة البحث عن الأشخاص القريبين على تيليجرام، ويمكنك أن ترى بعض الحسابات القريبة منك في منطقتك، ويمكنك ارسال رسالة مباشرة إلى أي حساب منهم دون الحاجة إلى رقم هاتف أو رابط الحساب.

كذلك ستظهر لك اقتراحات بمجموعات بالقرب من موقعك الجغرافي، ويمكنك إنشاء مجموعة محلية سواءً لنشاط تجاري أو غيرها، بحيث يتمكن الأشخاص في نفس النطاق الجغرافي من الوصول إليها.

كيف يمكن إيقاف الخاصية؟

يمكنك التحكم في إمكانية ظهورك أو عدم ظهورك في البحث عن الأشخاص القريبين على تيليجرام، فمن خلال خيار “إظهار نفسي” سوف تظهر في نتائج بحث الأشخاص.

بمجرد النقر على “إظهار نفسي” ستظهر لك هذه الرسالة التنبيهية من تيليجرام توضح لك ما أنت مقبل عليه.

بالنقر على “حسناً” ستصبح متاحاً للظهور في نتائج البحث حسب موقعك الجغرافي، لكن إذا تراجعت ونقرت على إلغاء لن تظهر في نتائج البحث.

وهناك طريقة أخرى للتراجع عن الخاصية إذا قمت بالاشتراك بها، كالتالي:

الدخول على إعدادات التطبيق ثم الضغط على جهات الاتصال ، وستظهر لك قائمة بمن يمكنه رؤية رقم هاتفى ، وفى هذه الحالة عليك اختيار لا أحد .

وفى القائمة الثانية فى الأسفل فستجد سؤلا بمن يمكنه ايجادى عبر رقم رقم هاتفى، وفى هذه الحالة يمكنك اختاير جهات اتصالى ، وبهذا لن يستطيع أحد من غيرنه لن يمكن لأحد حتى جهات اتصالك بمعرفة مكانك.