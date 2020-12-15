شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح تحديث iOS 14.3 لمستخدمي هواتف أيفون.. اعرف أبرز مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة أبل تحديثي iOS 14.3 وiPad OS 14.3 لجميع المستخدمين اليوم، حيث توفر التحديثات الجديدة مميزات جديرة بالملاحظة، والتى يأتى على رأسها دعم تنسيق صور ProRAW الجديد لسلسلة iPhone 12 Pro، ودعم سماعات AirPods Max التي تم إطلاقها مؤخرًا ودعم خدمة Apple Fitness + التي تم إطلاقها حديثًا.

وبحسب موقع TOI الهندى، بدءًا من ميزة الكاميرا لسلسلة iPhone 12 Pro، سيمنح تنسيق ProRAW الجديد للمستخدمين مزيدًا من الخيارات لتغيير تفاصيل الصورة، وسيكون حجم كل صورة يتم الضغط عليها بهذا التنسيق حوالي 25 ميجابايت، وسيتعين على المستخدمين تمكين هذا يدويًا من خلال تطبيق الإعدادات ضمن قسم "الكاميرا" متبوعًا بـ "التنسيقات".

أما الميزة التالية فهي دعم AirPods Max التي تم إطلاقها مؤخرًا، وهي أول سماعات رأس لاسلكية عبر الهواء أطلقتها الشركة، وتأتي كل من تحديثات iOS 14.3 وiPad OS 1.3 مزودة بميزات مثل EQ التكيفي الذي يكيف الصوت في الوقت الفعلي مع الملاءمة الشخصية لوسائد الأذن، والصوت عالي الدقة للحصول على صوت غني وغير ذلك.

وبالنسبة إلى Apple Fitness +، فإن خدمة الاشتراك في التمرين الجديدة التي تم الإعلان عنها في WWDC 2020، متاحة في بلدان محدودة فقط - الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وأيرلندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة - في الوقت الحالي، ويسمح تطبيق Fitness الجديد للمستخدمين بتصفح تمارين اللياقة البدنية والمدربين والتوصيات الشخصية.