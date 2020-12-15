شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تعلن اختيار رواد رحلة مركبة Dragon المتجهة إلى محطة الفضاء الدولية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت ناسا أنها حددت مع وكالة الفضاء الأوروبية رواد الطاقم الذي سيحلق إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة Crew Dragon العام القادم، ووفقًا للمعلومات التي أوردتها ناسا، فإن طاقم الرحلة المأهولة المذكورة سيضم كلا من رائدي الفضاء التابعين لناسا، راجا تشاري، وتوماس مارشبرن، والرائد التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، ماتياس مورير، كما سيتم الإعلان عن اسم رائد آخر في وقت لاحق.

وأشارت ناسا إلى أن هذه الرحلة ستكون أول مهمة لتشاري ومورير إلى الفضاء، وثالث مهمة لمارشبرن يذهب فيها إلى المحطة الفضائية الدولية، ومن المفترض أن يبقى هذا الطاقم على متن المحطة لمدة 6 أشهر، وفقا لــ"روسيا اليوم".

وكانت ناسا قد أرسلت آخر رحلة مأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة Crew Dragon الأمريكية في 17 نوفمبر الفائت، وضم طاقم المركبة حينها الرواد الأمريكيين، مايكل هوبكينز، وشانون ووكر، وفيكتور هوبكنز، والرائد التابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية، سويشي نوجوتشي، وانضم هؤلاء الرواد إلى الرائدين الروسيين، سيرجي ريجيكوف، وسيرجي كود-سفيرتشكوف، والرائدة الأمريكية، كاثلين روبنز، الذين كانوا على متن المحطة.

وسبق ان أطلقت شركة SpaceX بنجاح كبسولة Dragon إلى محطة الفضاء الدولية، والتى تحمل ديك رومي وفئران حية وعينات نيزكية إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) ، إذ كانت هذه المهمة التجارية رقم 21 لعملاق الفضاء إيلون ماسك، وأول رحلة لسفينة الشحن Dragon X المحدثة.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فإن كبسولة دراجون تضم مجموعة من الشحنات والإمدادات إلى محطة الفضاء الدولية، إلا أن الشركة استخدمت هذه المرة مركبة فضائية مختلفة قليلاً لهذه الرحلة عن مهام إعادة الإمداد فى الماضي، حيث استخدمت الشركة كبسولة دراجون التى تمت ترقيتها حديثًا لنقل البضائع إلى الفضاء - وهى نفس المركبة التى تستخدمها الشركة لنقل رواد الفضاء إلى المحطة.

وتقوم شركة SpaceX بإعادة إمداد المحطة الفضائية منذ عام 2012، وفى جميع بعثاتها العشرين السابقة، استخدمت الشركة الإصدار الأصلى من كبسولة الشحن Dragon الخاصة بها، فيما بدأت SpaceX فى تطوير كبسولة Dragon جديدة، على الرغم من ذلك، لنقل الأشخاص من وإلى محطة الفضاء الدولية.