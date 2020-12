شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد إطلاقها رسميا .. يعنى إيه خدمة أبل الرياضية Fitness+ وما أبرز مميزاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة أبل رسميًا خدمتها الرياضية الجديدة Fitness+، حيث تقدم Fitness+ مجموعة متنوعة من التدريبات الموجهة بسعر 9.99 دولار أمريكى في الشهر أو 79.99 دولار في السنة، فيما تشتمل الخدمة عند الإطلاق على تمارين مصنفة ضمن 10 فئات: التدريب المتقطع العالي الكثافة، وتمارين القوة، واليوجا، والرقص، والتمارين الأساسية، وركوب الدراجات، وجهاز المشي للجري والمشي، والتجديف، وتمارين الاسترخاء.

خدمة اللياقة البدنية Apple Fitness+

هي خدمة تعتمد على البيانات التى توفرها المستشعرات المدمجة فى ساعة أبل، وذلك لتوفير تجربة تمرين مخصصة تناسب كل مستخدم، وهي توفر تمرينات رياضية معتمدة من قبل متخصصين، مع موسيقى تحفيزية من قبل أشهر الفنانين، وذلك لتسهيل ممارسة التمارين وجعلها أكثر إفادة للعملاء، وذلك فى أى وقت وفى أى مكان يريدون.

طريقة عمل Fitness+

توفر هذه الخدمة للمستخدمين توصيات مخصصة لمساعدة المستخدمين فى الوصول إلى التمرينات الرياضية المناسبة بسهولة، بحيث تقترح الخدمة باستمرار تدريبات رياضية بذكاء تتوافق مع التمرينات الأخرى التي اختارها المستخدمين سابقا، مع إمكانية البحث عن التمرينات الرياضية أو المدربين أو تصنيف التمرينات حسب المدة أو الموسيقى، ويمكن لمستخدمي خدمة أبل ميوزيك حفظ الموسيقى المصاحبة للتمرينات للاستماع إليها لاحقا.

وعقب تحديد المستخدم تمرين رياضي لممارسته وبدء تشغيله سواء على ايفون أو آيباد أو أبل تي في، تظهر احصائيات اللياقة الدنية على شاشة ساعة أبل، مع ظهور معلومات تفاعلية بالتزامن مع التمرينات الرياضية، عندما يطلب المدرب التحقق من معدل ضربات القلب أو بدء عداد للعد التنازلي، ستظهر هذه المعلومات مباشرة على شاشة الساعة، مع إمكانية ظهور معلومات توضح احصائيات المستخدم في أثناء أداء التمرينات الرياضية مقارنة بالمستخدمين الآخرين لتشجيع المستخدمين على المنافسة.

تشغيل الخدمة:

تحتاج من أجل استخدام Fitness+ إلى الجيل الثالث من ساعة أبل الذكية Apple Watch Series 3 أو الأجيال الأحدث مع نظام التشغيل watchOS 7.2 الصادر حديثًا بالاقتران مع جهاز iPhone 6S أو جهاز أحدث يعمل بنظام iOS 14.3 الصادر حديثًا، وإذا كنت تخطط لاستخدام حاسب آيباد أو منصة Apple TV لعرض مقاطع فيديو Fitness+، فتحتاج أيضًا إلى تحديث هذه الأجهزة إلى iOS 14.3 أو tvOS 14.3، على التوالي.

ويمكن مشاركة اشتراك واحد في Fitness+ مع ما يصل إلى ستة مستخدمين من خلال خدمة المشاركة العائلية Family Sharing من أبل، كما أن الخدمة الرياضية مدرجة أيضًا ضمن خطة Apple One Premier، التي تشمل Apple Music وApple TV Plus وApple Arcade وApple News Plus و2 تيرابايت من المساحة التخزين عبر آي كلاود مقابل 29.95 دولار شهريًا.