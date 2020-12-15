تكنولوجيا: Realme تحدد يوم 23 من ديسمبر للإعلان الرسمي عن ساعة Watch S Pro الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة Realme يوم 23 من ديسمبر الجاري للإعلان الرسمي عن ساعة Watch S Pro الذكية، التي تأتي بشاشة AMOLED وتصميم دائري.

نشرت Realme خلال الفترة الماضية مجموعة من الإعلانات التشويقية لساعتها الذكية المرتقبة Watch S Pro، واليوم أكدت في إعلان تشويقي على موعد إطلاق الساعة الذكية رسمياً.

ولقد أكدت Realme في الإعلان التشويقي على أن ساعة Watch S Pro تأتي بشاشة AMOLED بحجم كبير تدعم خاصية اللمس، مع تصميم معدني مميز لعلبة الساعة الذكية، ومجموعة كبيرة من المميزات الشائعة في الإصدارات الأخيرة من الساعات الذكية.

أيضاً من المقرر أن تأتي شاشة Watch S Pro بحجم 1.39 إنش، مع تصميم من الفولاذ المقاوم للصدأ، كما تأتي الشاشة بميزة Always-On Display.

كما تدعم البطارية الساعة بعمر شحن يصل إلى 14 يوم، وتأتي الساعة الذكية بعدد 15 نمط رياضي، كما تضم Watch S Pro نظام GPS مدمج يرتكز على الإتصال المزدوج بالقمر الصناعي، أيضاً تدعم الساعة الذكية رصد معدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم مع مستشعر SpO2، ومقاومة الماء 5 ATM، لذا نترقب الإعلان الرسمي لاحقاً هذا الشهر لمزيد من التفاصيل.

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