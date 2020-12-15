تكنولوجيا: سامسونج تؤكد على خططها لإطلاق هاتف Galaxy S21 في يناير بقلم S

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد TM Roh رئيس قسم الهاتف في شركة سامسونج في منشور جاء اليوم في مدونة الشركة على أن الشركة تستعد لإطلاق سلسلة Galaxy S21 في يناير مع قلم S.

كانت التسريبات السابقة قد أشارت إلى خطط سامسونج لإنهاء سلسلة Note ودعم سلسلة هواتف Galaxy S21 هذا العام بقلم S، واليوم تأتي أول التصريحات من رئيس قسم الهاتف لتؤكد هذه التفاصيل.

ولقد أوضح TM Roh في المنشور الذي جاء اليوم على أن الشركة تخطط لنقل بعض المميزات التي إشتهرت بها سلسلة Galaxy Note للإصدارات القادمة من أجهزة الشركة.

وتشير التوقعات إلى أن سامسونج ستدعم هاتف Galaxy S21 Ultra فقط بقلم S، كما تشير بعض التسريبات إلى أن سامسونج ستقدم أيضاً قلم S للإصدار القادم من سلسلة Z القابل للطي، أيضاً تخطط الشركة للتوسع بإصداراتها من الهواتف القابلة للطي مع إقتراب إنهاء سلسلة Note.

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