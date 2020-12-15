تكنولوجيا: رصد هاتف Galaxy A52 4G في قاعدة بيانات Geekbench برقاقة معالج Snapdragon 720G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إعتمدت شركة سامسونج هاتف Galaxy A52 4G في Geekbench مؤخراً إستعداداً للإعلان الرسمي، حيث يظهر الهاتف في قاعدة البيانات برقاقة معالج Snapdragon 720G.

رصد هاتف Galaxy A52 5G خلال الشهر الماضي في قاعدة بيانات Geekbench بنموذج رقم SM-A526B، ورقاقة معالج Snapdragon 750G، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 11، واليوم كشف عن إصدار 4G من الهاتف.

ولقد رصد هاتف Galaxy A52 4G في قاعدة بيانات Geekbench بنموذج رقم SM-A525F، مع رقاقة معالج Snapdragon 720G، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 11.

أيضاً كشفت التسريبات عن أن Galaxy A52 4G سجل آداء أعلى من إصدار 5G في Geekbench في إختبارات الأنوية الأحادية والأنوية المتعددة، إلا أن التوقعات تشير إلى أن هذه الوحدات مازالت النماذج الأولية، ومن المتوقع أن يختلف الآداء في الوحدات النهائية.

كما كشفت التسريبات السابقة عن أن هاتف Galaxy A52 5G يتميز بحجم 6.5 إنش في الشاشة، مع ثقب يتوسط الشاشة للكاميرة الأمامية، كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة أسفل الشاشة، بينما يأتي الهاتف بإعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية وفلاش LED مع تصميم مستطيل لوحدة الكاميرة.

المصدر

اعلان





