HMD Global تطلق هاتف Nokia 5.4 مقابل 189 يورو

دبي - يزن راشد - تواصل شركة HMD Global دخولها في قطاع الهواتف من الفئة المتوسطة مع Nokia 5.4، وهو الهاتف الأحدث ضمن تشكيلها المدعوم بمعالج Snapdragon 662 والكاميرا الرباعية والبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.

ومرت أربع سنوات منذ عودة نوكيا إلى سوق الهواتف الذكية بعد نهاية عقدها مع مايكروسوفت.

وتمتلك HMD Global، الشركة الفنلندية التي تدير العلامة التجارية لنوكيا، الآن مجموعة متنوعة من الهواتف الذكية.

وكانت الشركة قد أعلنت في شهر مارس 2020 عن هاتف Nokia 5.3 من الفئة المتوسطة، كما أعلنت في وقت سابق عن هاتف Nokia C1 Plus لأوروبا.

وتقدم HMD Global الآن Nokia 5.4 بصفته الإضافة الأحدث إلى سلسلة Nokia 5، بحيث إنه يجلب التصميم المسمى Nordic الذي ظهر في Nokia 3.4 و Nokia 2.4.



ويجلب Nokia 5.4 العديد من التغييرات المرئية بالمقارنة مع Nokia 5.3، إذ هناك شاشة مثقوبة الآن للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل.

ويحتوي الهاتف على شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.39 إنشات وبدقة 720×1600 بكسل.

ويتميز الجزء الخلفي بفتحة دائرية الشكل للكاميرا، بحيث تتكون من عدسة أساسية بدقة 48 ميجابكسل وعدسة واسعة جدًا بدقة 5 ميجابكسل ومستشعرين بدقة 2 ميجابكسل لكل منهما للقطات الماكرو وبيانات العمق.

ولم يتغير التصميم الموجود في الجهة الخلفية للهاتف بشكل كبير، لكن HMD Global تقدم للهاتف الذكي لونين جديدين مستوحيان من سماء الدول الاسكندنافية – الأزرق والأرجواني.

ويتميز الهاتف الذكي بمجموعة متنوعة من ميزات الكاميرا الجديدة، مثل: وضع الفيديو السينمائي بمعدل 24 إطارًا في الثانية مع نسبة العرض إلى الارتفاع البالغة 21:9.

بالإضافة إلى التسجيل بمعدل 60 إطارًا في الثانية بدقة Full HD، والتثبيت الإلكتروني للصورة، وميزة OZO للتسجيل الصوتي المكاني، إلى جانب إلغاء ضوضاء الرياح.

ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 662، ويأتي مع 4 أو 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ويوجد الماسح الضوئي السعوي لبصمات الأصابع في الجهة السفلية لمستشعرات الكاميرا.

ومن حيث التخزين، يوفر الهاتف الذكي خيارات 64 و 128 جيجابايت، بالإضافة إلى فتحة لبطاقة microSD حتى 512 جيجابايت.

ويتضمن الجهاز بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تدعم الشحن بقدرة 10 واط، وتروج الشركة للهاتف بأنه يعمل لمدة يومين بشحنة واحدة.



ويعمل Nokia 5.4 بنظام التشغيل أندرويد 10، وهو يتبع لبرنامج Android One من جوجل، ويضمن الحصول على تحديثين على الأقل لنظام أندرويد مع التحديثات الأمنية لمدة ثلاث سنوات.

ويتوفر Nokia 5.4 في أوروبا بسعر يبدأ من 189 يورو (230 دولار) لنموذج 4/64 جيجابايت، على أن يكون متاحًا في الأسواق الأخرى، ومن ضمنها الهند وأفريقيا والشرق الأوسط والأمريكتين، قريبًا.

وبالإضافة إلى Nokia 5.4، أعلنت شركة HMD Global عن ملحقاتها الجديدة التي تشمل الشاحن السريع للسيارة بقدرة 18 واط والشاحن الجداري السريع بقدرة 18 واط.