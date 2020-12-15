شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مساعد مطبخ آلى يطهى 5000 وصفة من الصفر وينظف المكان بعد الانتهاء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طورت شركة Moley Robotics ومقرها المملكة المتحدة، آلة طهي لها يدان متقنة، وتم تصميمها لتقليد تيم أندرسون الفائز بجائزة MasterChef لعام 2011، حيث أصبح إعداد الوجبات أسهل بكثير بفضل مساعد المطبخ الآلي الذي سيطبخ 5000 وصفة مختلفة من الصفر، وينظف بعد ذلك.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكن لمساعد المطبخ الآلي جمع المكونات من الثلاجة الذكية، وملء المقالي، والخلط، والسك ، وضبط درجات حرارة الموقد وتقديمها تمامًا كما يفعل الطباخ العادي.



روبوت الطهى الجديد ويعد المطبخ الآلي هو نتاج تعاون بين حوالي مائة مهندس ومصمم، جنبًا إلى جنب مع ثلاثة طهاة حائزين على جوائز، واستغرق الأمر ست سنوات لتحقيقه بالكامل ويصبح جاهزًا للسوق. يستخدم الروبوت مجموعة من أجهزة الاستشعار والكاميرات لإيجاد طريقه وتحديد موقع المكونات وأدوات الطهي والأواني داخل المطبخ.

روبوت الطهى تسمح العلامات الموضوعة على مقابض وأغطية أواني الطهي المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ للنظام بتوجيه الأواني والمقالي بشكل صحيح أثناء عملها، وفي الوقت نفسه، تسمح الكاميرات له باكتشاف أي طعام مسكوب وتنظيفه، بينما يساعد المصباح فوق البنفسجي المدمج في تخليص أسطح المطبخ من الجراثيم. كما أنه لإطلاق النظام في معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات في دبي الأسبوع الماضي ، ابتكر أندرسون وزملاؤه الطهاة الرئيسيون أندرو كلارك ونيكول بيساني 30 وصفة خاصة لوضع الروبوت في مساره.

مساعد المطبخ الآلى قالت شركةMoley Robotics، إنه سيتم تحديث النظام بخطط وجبات جديدة كل شهر، بهدف إنشاء قاعدة بيانات تضم 5000 وصفة نموذجية، ويمكن للمالكين إضافة مفضلاتهم إليها، والمطبخ الذكي الفاخر مؤتمت بالكامل، ومثل جميع التقنيات المتطورة من السيارات وأجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر، سوف يجذب المتحمسين والمهنيين والمتبنين الأوائل.

مساعد المطبخ ينقل الطعام

قالت شركةMoley Robotics، إنه سيتم تحديث النظام بخطط وجبات جديدة كل شهر، بهدف إنشاء قاعدة بيانات تضم 5000 وصفة نموذجية، ويمكن للمالكين إضافة مفضلاتهم إليها، والمطبخ الذكي الفاخر مؤتمت بالكامل، ومثل جميع التقنيات المتطورة من السيارات وأجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر، سوف يجذب المتحمسين والمهنيين والمتبنين الأوائل.