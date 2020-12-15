تكنولوجيا: Amazfit تطلق ساعات GTS 2e و GTR 2e بعمر أطول للبطارية وسعر جيد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Amazfit اليوم عن الإصدارات الجديدة من الساعات الذكية GTS 2e و GTR 2e، حيث تقدم الإصدارات الجديدة بعمر أطول للبطارية ومستوى تسعير منخفض.

قدمت Amazfit سلسلة ساعات جديدة تتضمن GTS 2 و GTR 2 خلال شهر سبتمبر الماضي، واليوم تنضم لهذه السلسلة إصدارات جديد بتكلفة أقل في ساعات GTS 2e و GTR 2e، مع تحسينات في عمر البطارية بنسبة 20%، كما تأتي هذه الإصدارات دون ميزة الإتصال بشبكات Wi-Fi.

تتميز ساعة Amazfit GTS 2e الذكية بقدرة بطارية 246 mAh، ووزن يصل إلى 25 جرام، كما تدعم تقنية NFC، وتدعم أيضاً الإستمرار بعمر شحن يصل إلى 14 يوم أو 24 يوم مع إستخدام المميزات الرئيسية في الساعة فقط.

من جانب أخر تأتي ساعة Amazfit GTR 2e الذكية بثلاثة إختيارات في الألوان، كما تأتي الساعة الذكية بشاشة AMOLED بتصميم دائري كلاسيكي، مع بطارية بقدرة 471 mAh لعمر شحن يصل إلى 24 يوم، أو 45 يوم مع المميزات الرئيسية فقط.

ومن المقرر أن تنطلق كلاً من ساعات Amazfit GTS 2e وAmazfit GTR 2e بالمميزات ذاتها التي قدمت في ساعات GTS 2 و GTR 2 من الأنماط الرياضية وتتبع نشاط المستخدم، أيضاً تنطلق ساعات Amazfit GTS 2e وAmazfit GTR 2e بسعر 120 دولار أو 100 يورو، على أن تتوفر الساعات للبيع في 24 من ديسمبر.

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