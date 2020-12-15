بايدو الصينية تفكر في صنع سياراتها الكهربائية

دبي - يزن راشد - تدرس شركة (بايدو) Baidu الصينية إمكانية صنع سياراتها الكهربائية، وأجرت محادثات مع شركات صناعة السيارات بشأن هذا الاحتمال في أحدث خطوة في السباق بين شركات التكنولوجيا لتطوير السيارات الذكية.

وتفكر بايدو، التي تطور أيضًا تقنية القيادة الذاتية والبنية التحتية للاتصال بالإنترنت، في التصنيع التعاقدي، أو تأسيس مشروع مشترك – معظمه مملوك لها – مع الشركات المصنعة للسيارات.

وستكون المبادرة خطوة للأمام لمواجهة التحدي القادم من شركات الإنترنت، مثل: تينسنت وأمازون وجوجل، التي طورت أيضًا تقنيات تتعلق بالسيارات أو استثمرت في شركات السيارات الذكية الناشئة.

وأجرت بايدو المحادثات الأولية – دون التوصل إلى أي قرارات – مع الشركات المصنعة للسيارات، ومن ضمنها Geely Holding Group و Automobile Group وشركة Hongqi التابعة لشركة FAW Group، بشأن المشروع المحتمل.

وصرحت Automobile Group بأن لديها شراكة إستراتيجية مع بايدو ويخضع أي تعاون إضافي للنقاش.

وأسست بايدو وحدتها للقيادة المستقلة المسماة Apollo في عام 2017، وتوفر الوحدة بشكل أساسي التكنولوجيا العاملة بالذكاء الاصطناعي، وتعمل مع الشركات المصنعة للسيارات، مثل: وفولكس فاجن وتويوتا وفورد.

وتدير بايدو خدمة لسيارات الأجرة المستقلة تسمى Go Robotaxi مع سائقي السلامة في بكين وتشانغشا وتسانغتشو، وتخطط للتوسع إلى 30 مدينة في غضون ثلاث سنوات.

وحصلت على موافقة في الأسبوع الماضي لاختبار خمس سيارات في بكين دون سائقي السلامة.

وتأتي محادثاتها بشأن التصنيع بعد أن أطلقت شركة Didi Chuxing في الشهر الماضي عن المركبة الكهربائية الأولى المصممة خصوصًا لخدمات النقل التشاركي مع شركة BYD.

وكشفت شركة سوني في شهر يناير عن السيارة الكهربائية المفاهيمية ذات الوظائف الذاتية القيادة.

ويمثل بناء السيارات تطورًا كبيرًا في سعي بايدو لتنويع مصادر الدخل مع استقرار النمو في أعمال البحث الأساسية، حيث نمت الإيرادات بنسبة 2 في المئة فقط في العام الماضي.