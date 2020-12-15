شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق التراسل Signal يطلق ميزة مكالمات الفيديو الجماعية المشفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدت ترتيبات العمل والدراسة من المنزل التي فرضتها جائحة فيروس كورونا إلى ظهور تطبيقات ذات قدرة مكالمات فيديو جماعية هذا العام، والآن، ينضم Signal إلى المعركة، حيث يقدم طريقة آمنة للدردشة المرئية مع الأصدقاء أو الزملاء أو زملاء الدراسة، حيث أطلق Signal الميزة الجديدة مع أحدث إصدار من تطبيقه، حيث يتم تشفير مكالمات الفيديو على الخدمة من طرف إلى طرف.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فعلى الرغم من أن معظم الأشخاص ربما لديهم بالفعل تطبيقًا مفضلاً لعقد مؤتمرات الفيديو في هذه المرحلة الزمنية، قد يقدر عشاق Signal القدرة على الاعتماد على التطبيق لإجراء مكالماتهم الجماعية أيضًا، حيث واجهت تطبيقات اجتماعات الفيديو الأخرى مثل Zoom مشكلات أمنية على مدار الأشهر القليلة الماضية.

وإذا كنت تتذكر، فإن أحد المخاوف التي أثارها المستخدمين حوله هو أنه لا يحتوي على تشفير من طرف إلى طرف - بتعبير أدق، ادعى أنه يحتوي على الميزة منذ عام 2016 عندما كانت الحقيقة هي أنها بدأت للتو في طرحها لاجتماعات الفيديو هذا العام.

وسيتعين على أولئك الذين يرغبون في استخدام الميزة التأكد من تشغيلهم لأحدث إصدار من التطبيق، وسيقوم Signal تلقائيًا بتحديث المجموعات القديمة إلى واجهة المجموعات الجديدة، والتي تعرض زر مكالمة فيديو في الجزء العلوي من الدردشة، في الأسابيع المقبلة، وستعرض المكالمات الجماعية المشاركين في عرض الشبكة، ولكن يمكن للمستخدمين التمرير سريعًا لأعلى للتبديل إلى طريقة عرض تركز الشاشة على الشخص الذي يتحدث حاليًا.

لكن الأخبار السيئة هي أن ميزة مكالمات الفيديو الجماعية من Signal لن تعمل مع الفصول أو الاجتماعات الكبيرة، لأنها تقتصر حاليًا على خمسة مشاركين فقط، حيث يقول مطور التطبيق إنه يعمل على زيادة عدد الأشخاص الذين يمكنهم الانضمام إلى مكالمات الفيديو، مع وعد بتحقيق ذلك "قريبًا".