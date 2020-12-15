شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا أصبحت أجهزة التليفزيون أكثر ذكاءً فى عام 2020.. من الشاشة الشفافة للحجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الهواتف الذكية، فإن شاشات التليفزيون هي المهمة التالية للعلامات التجارية المختلفة، حيث سلط عام 2020 الضوء على بعض الابتكارات المثيرة للاهتمام بـأجهزة التليفزيون الأكثر ذكاءً، فقبل عام 2019، كان التركيز في الغالب على حجم الشاشة والقدرة على تحمل التكاليف، بحسب موقع TOI الهندى.

وتُظهر الابتكارات في عام 2020 أن العلامات التجارية تحاول جاهدة التميز، فبينما قدمت إحدى الشركات تلفيزيونًا دوارًا، عرضت أخرى تليفزيونًا زجاجيًا شفافًا مع جميع الميزات الذكية، وفيما يلى نعرض كيف أصبحت أجهزة التليفزيون أكثر ذكاءً في عام 2020.

- مزيد من التركيز على الصوت:

تقدم العلامات التجارية الآن مكبرات صوت مدمجة مع أجهزة تلفزيون ذكية، حيث أصبح الصوت مجال تركيز مهم للعلامات التجارية في عام 2020 إلى جانب جودة العرض، ومن المعروف أن أجهزة التليفزيون تأتي مع مكبرات صوت رديئة الجودة وهذا شيء حاولت العلامات التجارية تغييره في عام 2020 من خلال تقديم مكبرات صوت مدمجة.

- تلفزيونات ذكية مع لوحات معدل تحديث عالي

أصبحت الشاشات ذات معدل التحديث المرتفع عرضًا فريدًا في الهواتف الذكية وسرعان ما تم اعتمادها في أجهزة التلفزيون أيضًا، حيث أطلقت العديد من العلامات التجارية في نطاقات أسعار مختلفة أجهزة تلفزيون بمعدل تحديث 120 هرتز لجذب اللاعبين.

- مميزات جديدة بالتلفيزيونات الذكية:

طرحت إحدى الشركات أجهزة تلفزيونات بتقنية SLED وهي تقنية أخرى لشاشة LCD، ويُزعم أنها أفضل من QLED مع الإضاءة الخلفية RGB، كما تحدثت شركة أخرى عن تقنية Quantum Dots في عام 2020، إذ أنه بعد LED-LCD، تقنية شاشة LCD أخرى هي Quantum Dots، والتى تقدم مجموعة واسعة من الألوان وأكثر إشراقًا، حيث تساعد النقاط الكمومية في إعادة إنتاج الألوان بشكل أفضل وتوفر أيضًا لونًا أسود أعمق.

- متوسط ​​حجم شاشة التلفزيون الآن 43 بوصة - 55 بوصة

لم تعد أجهزة التلفزيون الصغيرة الحجم التي يقل حجمها عن 40 بوصة شائعة، حيث يبلغ متوسط ​​حجم الشاشة ما بين 43 بوصة و55 بوصة، فقد عند الحديث عن أجهزة التلفزيون الكبيرة، كان الحجم الأكثر تفضيلاً هو 55 بوصة.

-ارتفاع أسعار تلفزيون 4K Urtla HD ميسور التكلفة

لم تعد بحاجة إلى إنفاق الكثير للحصول على تلفزيون 4K Urtla HD، ففي عام 2020، أصدرت الكثير من العلامات التجارية، سواء كانت قائمة أو جديدة، أجهزة تلفزيون بأسعار معقولة بدقة 4K، وللمضي قدمًا، يبدو أن جميع أجهزة التلفزيون المباعة ستوفر دقة 4K على الأقل

- أجهزة تلفزيون مزودة بـWi-Fi مدمج

كانت أمازون من بين الأوائل التى بدأت الاتجاه المتمثل في تقديم Fire TV stick المدمج داخل تلفزيون بأسعار معقولة بالشراكة مع Onida، وقد تم عرض شراكة Amazon-Onida.

- أصبح التلفزيون مركزًا للتحكم في الأجهزة المنزلية الذكية الأخرى

تعمل العلامات التجارية على دمج ميزات البرامج للسماح لك بالتحكم في أجهزتك المنزلية الذكية من التلفزيون نفسه، حيث تطلق بعض الشركات أجهزة تلفزيون مزودة بميزات منزلية ذكية وتنضم أيضًا علامات تجارية أخرى إلى هذا الاتجاه.

تكامل الهاتف الذكي: التبديل السلس بين الهاتف الذكي والتليفزيون

كان التركيز الآخر في عام 2020 هو تمكينك من التبديل بين التلفزيون والهاتف الذكي أثناء مشاهدة نفس المحتوى عبر البرنامج، حيث قامت بعض الشركات بتمكين هذه الميزات التي تتيح لك تغيير الشاشات على الفور.

-الاتجاهات المستقبلية: التليفزيون الشفاف

قدمت إحدى الشركات أول تلفزيون شفاف يتم إنتاجه بكميات كبيرة في العالم، إذن، ماذا تعني الشفافية في عالم التلفاز؟ عند إيقاف تشغيل التلفزيون، يبدو وكأنه مجرد شاشة زجاجية، ويبدو أن الصور التي تعرضها "تطفو في الهواء"