سامسونغ تخطط لطرح 4 هواتف قابلة للطي في 2021

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 09:11 صباحاً - منذ 31 دقيقة

كشف تقرير من داخل شركة سامسونغ ، أن الشركة تستعد لطرح أربعة هواتف قابلة للطي في عام 2021 .

وذكرت مصادر كورية جنوبية، أن العملاق التكنولوجي أضاء الضوء الأخضر على طرازين من ”Galaxy Z Fold 3“ وزوج آخر من أجهزة ”Galaxy Z Flip“ لهذا العام، وقد يتخطى الأخير الرقم الثاني ويطلق باسم سلسلة ”Galaxy Z Flip 3“.

ويشير التقرير إلى أنه قد لا يتم رؤية شكل جديد قابل للطي من ”سامسونغ“ في عام 2021، ولا سيما أن تسريبات سابقة أشارت إلى أن الشركة كانت تختبر أجهزة قابلة للتمدد.

وفي الوقت نفسه، لم تتخل ”سامسونغ“ عن شاشات الهواتف الذكية القابلة للتمدد، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الكورية، ومع ذلك، فإن أحدث خططها هي الاستمرار في العمل على تلك التكنولوجيا الجديدة لمدة عام آخر على الأقل قبل محاولة إنتاجها بكميات كبيرة.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق الأجهزة الأربعة في النصف الثاني من عام 2021، وسيختلف طرازا ”Galaxy Z Fold 3“ بشكل أساس حسب الأسواق المستهدفة.

ومن المفترض أن تمتلك ”سامسونغ“ جهازًا خاصًا مخططًا للصين، أكثر خصوصية من آخر جهازي ”Galaxy Fold“.

ومن المقرر أن يتم إطلاق جميع الأجهزة الأربعة بدعم شبكات الجيل الخامس ”5G“.