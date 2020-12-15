شركة ‏Zoox‏ من أمازون تكشف عن سيارة للأجرة ذاتية القيادة

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة (زوكس) Zoox المتخصصة في صناعة المركبات الذاتية القيادة، والتابعة لشركة أمازون عن أول سيارة أجرة ذاتية القيادة من إنتاجها.

وكشفت Zoox عن مركبة كهربائية ذاتية القيادة بالكامل – أي أنها لا تحتاج إلى أي سائق يتدخل عند الضرورة – وهي مخصصة لخدمة الركوب عند الطلب. وهي سيارة تشبه في شكلها عربات القطارات لأن الركاب يواجهون بعضهم بعض، ولا توجد مساحة لمقعد السائق والشخص الذي يركب عادةً بجانبه. وهي تكفي لركوب ما يصل إلى أربعة أشخاص.

وكانت شركة أمازون قد استحوذت على شركة Zoox الناشئة – التي أُنشئت قبل نحو 6 سنوات – في شهر حزيران/ يونيو الماضي. وحينئذ، قدمت عملاقة التجارة الإلكترونية الأمريكية القليل من التفاصيل بشأن كيفية التخطيط لاستخدام تقنية Zoox.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة أمازون (جيف بيزوس) سابقًا عن حماسه تجاه صناعة السيارات، وكانت الشركة تستخدم الشاحنات الذاتية القيادة لنقل بعض البضائع. وبمرور الوقت، يمكن للمركبات الذاتية القيادة، مثل: تلك التي تتصورها Zoox، أن تنسجم مع شبكة أمازون اللوجيستية المترامية الأطراف.

وتتميز سيارات الأجرة الذاتية القيادة ببعض الميزات التي تميزها عن المنافسين، مثل: (وايمو) Waymo من ألفابت، و(كروز) Cruise من (جنرال موتور) General Motor، وأوبر، وتيسلا. وهي تتمتع بقدرات القيادة الثنائية الاتجاه، والتوجيه بأربع عجلات، مما يسمح لها بتغيير الاتجاهات دون الحاجة إلى الرجوع للخلف، والتنقل في المساحات الضيقة.

وتأتي سيارة أمازون مع مجموعة من الكاميرات، وأجهزة الاستشعار الرادار، والحساس الثلاثي الأبعاد على جميع الزوايا الأربع للسيارة، مما يلغي النقاط العمياء النموذجية، ويمنحها مجال رؤية يبلغ 270 درجة على الطريق. ويمكن أن تقطع السيارة ما يصل إلى 75 ميلًا في الساعة، ويمكن أن تصل إلى 16 ساعة بشحنة واحدة. وهي مجهزة أيضًا بنظام الوسادة الهوائية في المقاعد الأربعة.

وصُممت السيارة لخدمات الركوب في البيئات الحضرية. وقالت Zoox: إنها تختبرها حاليًا في ثلاث مدن، وهي: مدينة لاس فيجاس بولاية نيفادا، ومدينتا فوسترسيتي وسان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.

وتخطط الشركة لإطلاق خدمة مشاركة على أساس التطبيق. وقالت Zoox التابعة لشركة أمازون : إن أسواقها الأولى المستهدفة ستكون سان فرانسيسكو ولاس فيجاس.