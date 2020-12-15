شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تعلق إنتاج سيارات S وModel X لمدة 18 يومًا.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد تقرير لشبكة CNBC أن تسلا ستوقف إنتاج طرازها S وX لمدة 18 يومًا بدءًا من 24 ديسمبر وفقًا لمذكرة داخلية، ولم يتضح على الفور السبب أو ماذا ستفعل الشركة أثناء الإغلاق، ولكن يبدو أن العمال في خطوط الإنتاج سيحصلون على أجر أسبوع، وبعض الإجازات مدفوعة الأجر، وستتاح لهم فرص للعمل في فرق أخرى داخل الشركة.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فتقول المذكرة أيضًا أنه يمكن للعمال التطوع للمساعدة على تسليم السيارات للعملاء أثناء توقف الإنتاج، وأشار المحلل في صناعة السيارات إدوارد نيدرماير إلى أن تسلا طلبت من كاليفورنيا إعفاءات ضريبية في عام 2015 للمعدات التي تحتاجها لتطوير 195000 سيارة طراز S وModel X بحلول عام 2021.

وأخبرت الشركة ولاية كاليفورنيا في ذلك الوقت أنها ستوسع قدراتها الإنتاجية تحسبا لإنتاج"ما يقرب من 118000 سيارة إضافية من طراز S وX سنويًا"، بالإضافة إلى المعدل السنوي المتوقع لحوالي 77000 مركبة من طراز S وX، وفي الربع الثالث من عام 2020، أنتجت تسلا 145000 سيارة وسلمت 139300 سيارة، ومن هذا العدد، أنتجت تسلا ما يقل قليلاً عن 17000 سيارة طراز S وX، وقدمت 15200 منهم.

وتقوم تسلا بتطوير مصنعها التالي في أوستن، تكساس، وقد هدد الرئيس التنفيذي إيلون ماسك بنقل جميع إنتاج تسلا من كاليفورنيا، وأكد أنه نقل محل إقامته الشخصي من كاليفورنيا إلى تكساس، في خطوة توقعت توفير الملايين من الضرائب.

وفي رسالة بريد إلكتروني منفصلة للموظفين يوم الجمعة ، قال ماسك إن الطلب على سيارات تسلا كان "أعلى قليلاً من الإنتاج هذا الربع" ​، وحث الموظفين على زيادة الإنتاج قدر الإمكان، حسبما ذكرت بلومبرج، وكتب في البريد الإلكتروني: "من فضلك أرسل لي ملاحظة مباشرة إذا رأيت طرقًا لتحسين الإنتاج، لكن تشعر أن صوتك لا يُسمع".

وخلال حدث battery day في تسلا لشهر أكتوبر، قالت الشركة إنها تتوقع تسليم 500000 سيارة في عام 2020، ولكن بحلول ذلك الوقت، أرسلت الشركة 318350 سيارة إلى العملاء، لذلك ستحتاج إلى تسليم أكثر من 181000 سيارة قبل نهاية العام للوصول إلى الهدف.