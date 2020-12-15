شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تخطط للتفوق على الصين فى مجال تصنيع الأجهزة المحمولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الهندى رافى شانكار براساد، إن الهند تهدف الآن إلى تجاوز الصين فى مجال تصنيع الأجهزة المحمولة من خلال مخطط الحوافز المرتبطة بالإنتاج (PLI) الذى يجذب الشركات العالمية الكبرى فى هذا القطاع إلى البلاد، موضحا إن الحكومة تتطلع إلى جعل الهند مركزًا للمنتجات الإلكترونية الأخرى بالإضافة، إلى توسيع مخطط PLI ليشمل قطاعات أخرى.

وقال براساد فى الاجتماع العام السنوى لغرفة الصناعة الفيدرالية FICCI: "أردنا أن تصبح الهند ثانى أكبر دولة لتصنيع الهواتف المحمولة فى العالم، والآن أدفع الهند لتجاوز الصين، وهذا هدفى وأنا أحدده بوضوح شديد".

وقد أصبحت الهند ثانى أكبر دولة مصنعة للهواتف المحمولة فى عام 2017، وتهدف السياسة الوطنية للإلكترونيات 2019 (NPE) أن تبلغ مبيعات التصنيع الإلكترونية أكثر من 26 كرور روبية بحلول عام 2025، ومن المتوقع أن تأتى 13 ألف روبية من قطاع الهواتف المحمولة.

وقال براساد إن PLI مصمم لتعزيز مكانة الهند وسهولة ممارسة الأعمال التجارية تحت قيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودى لعرض الهند كوجهة تصنيع بديلة، وأشار إلى أن "PLI مصمم لتمكين الشركات العالمية الرائدة من القدوم إلى الهند".

وبدأت الحكومة مخطط PLI الذى بموجبه يمكن للشركات المؤهلة الحصول على دعم من حوالى 48000 كرور روبية، إذ وافقت الحكومة على 16 اقتراحًا من الشركات المحلية والدولية التى تستلزم استثمارًا بقيمة 11000 روبية بموجب مخطط PLI لتصنيع هواتف محمولة بقيمة 10.5 كرور روبية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتشمل الشركات المصنعة لشركة آبل، وهم فوكسكون هون هاى، وويسترون وبيجاترون، بالإضافة إلى سامسونج ورايزينغ ستار.

تشمل الشركات المحلية التى تمت الموافقة على عروضها Lava و Bhagwati (Micromax) و Padget Electronics (Dixon Technologies) و UTL Neolyncs و Optiemus.