شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس مايكروسوفت: التكنولوجيا أداة لاستكشاف طرق جديدة للانتعاش الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، أنه على الرغم من القيود التي سببها وباء كورونا، فإن اعتماد التكنولوجيا الرقمية ساعد على جعل الأعمال أكثر مرونة، ليس فقط من أجل التحول المستقبلي ولكن من أجل استمرارية الأعمال.

وفي كلمته أمام جلسة "الذكاء الاصطناعي والعالم الرقمي الجديد المستقبلي" في الاجتماع العام السنوي الثالث والتسعين للهيئة الصناعية Ficci (AGM)، قال ناديلا: "إن القدرة على استخدام الأدوات الرقمية والبنية التحتية المدمجة سيصل بنا إلى المزيد من المرونة".

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، خلال المؤتمر التقي ناديلا مع "سانجيتا ريدي" رئيسة اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية "Ficci"، وقال: "إن الابتكار في الهند حول البنية التحتية الرقمية في كل مجال، من الخدمات المالية والرعاية الصحية إلى البيع بالتجزئة، هائل نظرًا لانتشار نسيج الحوسبة في كل مكان والذي يتوفر من خلال كل شركة هندية وكل مواطن هندي".

وأوضح ناديلا: "تم تضمين نسيج الحوسبة في العالم الحقيقي، كما أن الذكاء الاصطناعي أصبح مدمج في كل تطبيق استهلاكي وتجاري".

ووفقًا لناديلا، يجب دعم القطاع العام أيضا، وقال الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت: "من أجل تطوير الاقتصاد، يكون النمو من خلال اللحاق بالركب ممكنًا عندما يمكن لكل من المؤسسة العامة والقطاع العام التحرك بسرعة".