شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ريديت" يستحوذ على منصة Dubsmash المنافسة لـTikTok والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استحوذت ريديت على منصة Dubsmash الاجتماعية للفيديو القصير مقابل مبلغ لم يكشف عنه، وستحافظ Dubsmash على نظامها الأساسي وعلامتها التجارية، إذ تهدف ريديت إلى جمع الفرق معًا للجمع بين تجربة المبدعين الفريدة لـ Dubsmash ومحرك نمو المجتمع الخاص بها، وسينضم فريق Dubsmash بالكامل - بما في ذلك المؤسسون الثلاثة سوشيت داش، وجوناس دروبل وتيم سبيخت إلى ريديت.

وقال ستيف هوفمان، الرئيس التنفيذي لشركة ريديت، في بيان في وقت متأخر يوم الأحد: "يشترك كل من ريديت و Dubsmash في احترام عميق الجذور لكيفية توحيد المجتمعات".

وأضاف: "يعمل موقع Dubsmash على رفع مستوى المبدعين ناقصي التمثيل، في حين يعزز ريديت الإحساس بالانتماء للمجتمع والانتماء عبر آلاف الموضوعات والمشاعر المختلفة".

وقالت ريديت إنها ستدمج أدوات إنشاء الفيديو المبتكرة من Dubsmash في منصتها، والتي ستمكن منشئي ريديت من التعبير عن أنفسهم بطرق أصلية.

ويستخدم نحو 25٪ من جميع المراهقين ذوى البشرى الداكنة في الولايات المتحدة Dubsmash ، وتمثل الإناث 70٪ من المستخدمين، ويقوم حوالي 30٪ من المستخدمين بتسجيل الدخول يوميًا لإنشاء محتوى فيديو، مما يشير إلى مستوى عالٍ من الاحتفاظ والمشاركة، كما يتيح Dubsmash أكثر من مليار مشاهدة فيديو شهريًا.

من ناحية أخرى، نشر مستخدمي ريديت ملايين مقاطع الفيديو، بزيادة مرتين في عام 2020، وقال داش، رئيس Dubsmash: "نريد أن نواصل رحلتنا لتقديم أفضل منتجات الفيديو لمستخدمينا، والآن لمستخدمي ريديت، ونحن نؤمن بفكرة ربط المبدعين بالاهتمامات والمواضيع، وهو أمر ابتكره ريديت في مجتمع Dubsmash المتنامي."

جدير بالذكر كشفت ريديت في وقت سابق من هذا الشهر أن لديها الآن 52 مليون مستخدم نشط يوميًا، إذ تأسست الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها في عام 2005.