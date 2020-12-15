تكنولوجيا: إيه الفرق.. مقارنة بين هاتفى iPhone 12 Pro Max و iPhone 8 Plus

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أبل مؤخرا عن 4 هواتف من سلسلة iPhone 12 الجديدة، والتى تأتى بمواصفات وأسعار متفاوتة تناسب كل الاحتياجات، كما دعمت الشركة الأمريكية هواتفها بمزايا ومواصفات جديدة أكثر لتصبح أكثر تطورًا من هواتفها الأقدم، وقد جاءت هواتف أيفون 12 بتصميم مشابه لحد كبير لذلك التصميم الموجود فى هواتف أيفون8، وفيما يلى نعرض مقارنة بين هاتف iPhone 12 Pro Max الأحدث وايفون 8 بلس بحسب موقع phonearena كما يلى: الشاشة: iPhone 12 Pro Max: يأتى بشاشة 6.7 بوصة. iPhone 8 Plus: يأتى بشاشة 5.5 بوصة دقة الشاشة: iPhone 12 Pro Max: تبلغ 2778 × 1284 بيكسل. iPhone 8 Plus: تبلغ 1920 × 1080بيكسل. نوع الشاشة: iPhone 12 Pro Max: شاشة OLED. iPhone 8 Plus: شاشة IPS LCD. المعالج: iPhone 12 Pro Max: معالج A14 Bionic iPhone 8 Plus: معالج A11 مساحة الذاكرة: iPhone 12 Pro Max: حوالى 128جيجابايت. iPhone 8 Plus: حوالى 128جيجابايت. نظام التشغيل: iPhone 12 Pro Max: نظام iOS 14 iPhone 8 Plus: نظام iOS 14 الكاميرا الخلفية: iPhone 12 Pro Max: كاميرا ثلاثية بدقة 12 ميجابكسل لكل منها. iPhone 8 Plus: كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل لكل منها. الكاميرا الأمامية: iPhone 12 Pro Max: بدقة 12 ميجابكسل. iPhone 8 Plus: بدقة 7 ميجابكسل. البطارية: iPhone 12 Pro Max:بقوة 3687 mAh. iPhone 8 Plus: بقوة 2691 mAh

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