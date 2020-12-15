تكنولوجيا: جهاز Nokia Purebook X14 ينطلق في السوق الهندي بالجيل العاشر من معالجات إنتل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق اليوم رسمياً جهاز حاسب Nokia Purebook X14 في السوق الهندي بالجيل العاشر من معالجات إنتل، كما يتميز الجهاز بتصميم من سبائك الألومنيوم والماغنسيوم، ويصل وزن الجهاز إلى 1.1 كجم.

يتميز جهاز Purebook X14 بشاشة IPS LCD بحجم 14 إنش، ودقة عرض 1920 في 1080 بيكسل، كما يضم الجهاز كاميرة webcam بدقة HD مع IR لتقنية Windows Hello للتعرف على الوجه.

أيضاً يتميز جهاز Purebook X14 بلوحة مفاتيح بإضاءة خلفية، مع سطوع يدعم التخصيص والضبط، ومسافة إنتقال 1.4 مم، كما ينطلق الجهاز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في DDR4، مع سعة تخزين 512 جيجا بايت في NVMe SSD.

ويأتي إطار Purebook X14 باثنان من منافذ USB 3.1، مع منفذ USB 2.0، ومنفذ USB 3.1 فئة C، كما يتضمن الجهاز منفذ Ethernet، وأيضاً موقع للسماعة والميكروفون في combo، كما يأتي الجهاز بمدخل HDMI بحجم كامل، مع منفذ للشحن.

أيضاً يضم الجهاز بطارية بقدرة 46.7 WHr ويدعم عمر شحن يصل إلى 8 ساعات، كما يأتي الجهاز مع شاحن بقدرة 65W، ويعمل الجهاز بنظام تشغيل Windows 10 Home Plus، ومن المقرر أن يتوفر للبيع بدءاً من 18 ديسمبر بسعر 815 دولار.

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