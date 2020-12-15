مصر .. تعرف على أكثر المحافظات تأثراً بـسقوط الأمطار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يشهد طقس الـ48 ساعة القادمة سقوط أمطار ونشاط في حركة الرياح وإنخفاض أخر فى درجات الحرارة على المحافظات الساحلية نظرا لما تمر به البلاد من حالة عدم الاستقرار بالطقس.

وأكد خبراء الأرصاد الجوية، أن أكثر المحافظات تأثراً بـسقوط الأمطار هى المحافظات المطلة على البحر المتوسط مثل مطروح والإسكندرية وبورسعيد ورفح والعريش ودمنهور والبحيرة ودمياط وجمصة والدقهلية إحتمال كبير تكون غزيرة ورعدية.

وأوضح خبراء الأرصاد أن كلما اتجهنا للجنوب بعدا عن سواحل البحر المتوسط كلما قلت كميات الأمطار المتوقع سقوطها.

وتوقع خبراء الأرصاد اضطراب كامل لحركة الملاحة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط وعلى منطقة خليج السويس فقد تصل أقصى سرعة الرياح ما بين 23 إلى 30 عقده أى تقريبا من 40كم/س إلى 55كم/س.

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020:

ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية غدا الثلاثاء (الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم) وأمطار متوسطة: على مناطق من دمياط - بورسعيد).

ونشاط رياح ورمال مثارة على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وجنوب البلاد مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 :

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية الأربعاء سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية ( رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

أمطار متوسطة: على مناطق من السواحل الغربية و الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء ( الاسكندرية - مطروح كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الشرقية - الغربية - المنوفية - الاسماعيلية - السويس - رأس سدر - نخل - كاترين) ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.