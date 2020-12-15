شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 تطبيقات تمكنك من الدردشة دون الكشف عن رقم هاتفك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إن إضافة كل شخص إلى حساب واتس آب أو فيس بوك الخاص بك بالتأكيد ليست فكرة جيدة دائمًا، فهناك حالات قد لا تشعر فيها بالراحة عند مشاركة رقم هاتفك الحقيقي، حيث ترتبط الكثير من الأشياء برقم هاتفك بما في ذلك الحساب المصرفي ، وضريبة الدخل ، وجميع تطبيقات الدردشة ، وتسجيل سيارتك ، وحياتك بأكملها بشكل أساسي.

وقد كشف عام 2020 مدى التغير الذى حدث في عقليات المحتالين، حيث إنهم يختارون الآن عمليات الاحتيال الشخصية، ويركزون على سرقة الهوية ويهندسون طُعمهم اجتماعيًا لسرقة الأموال، وإلقاء رقم هاتفك بعيدًا لكل شخص عشوائي ليس بالتأكيد أمرًا ذكيًا، وفيما يلى تطبيقات الدردشة التي تتيح لك الدردشة دون الكشف عن رقم هاتفك بحسب موقع gadgetsnow الهندى كما يلى:

Wire Secure Messaging: لا حاجة لرقم هاتف على الإطلاق

يوفر Wire Secure Messaging النظام الأساسي المناسب للتحدث إلى شخص ما سراً دون الكشف عن رقم هاتفك، فقط انتقل إلى سطح المكتب الخاص بك ، وافتح "https://app.wire.com/" ، وقم بالتسجيل باستخدام معرف بريد إلكتروني، وقم بإنشاء معرف ملف تعريف فريد وستكون جاهزًا، كذلك فقم بتنزيل التطبيق على هاتفك وقم بتسجيل الدخول باستخدام عنوان البريد الإلكتروني المسجل.

ويعد Wire مثل تويتر، إذ يمكنك إضافة الأشخاص والدردشة باستخدام معرفات ملفاتهم الشخصية، ولا توجد أرقام هواتف مطلوبة على الإطلاق.

Discord: لا تفاصيل شخصية مطلوبة

إن Discord معروف جيدًا ولا تحتاج إلى أي بيانات شخصية لتسجيل نفسك أو استخدامها، ما عليك سوى إنشاء ملف تعريف وإضافة الأشخاص بمعرفاتهم، ولا توجد أرقام هواتف مطلوبة على الإطلاق.

Proton Mail: لرسائل البريد الإلكتروني المشفرة

إذا كنت بحاجة فقط إلى إرسال رسائل بريد إلكتروني إلى شخص مجهول، فربما يكون Proton Mail هو أفضل رهان لك، إنه مشفر بالكامل ويمكنك استخدام VPN لتعزيز خصوصيتك بشكل أكبر.

Google Meet: عن طريق إنشاء معرف بريد إلكتروني منفصل غير مرتبط

إذا كنت ترغب فقط في التحدث دون الكشف عن هويتك، فإن Google Meet يخدم الغرض جيدًا، ما عليك سوى إنشاء معرف بريد إلكتروني منفصل والاستمتاع بالتحد

Skype: أضف أشخاصًا بمعرفك

لا يزال بإمكانك استخدام Skype للتحدث والدردشة ومكالمات الفيديو مع شخص ما بمعرف فقط، فلا توجد أرقام مطلوبة، ولكن إذا كان لديك شيء حساس لمشاركته، فمن الأفضل تجنب أي خدمة شائعة مثل Skype.