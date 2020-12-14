«أمطار غزيرة غدا» .. الأرصاد توجه تحذيراً للمواطنين

كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن التفاصيل المتعلقة بحالة الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تضرب مصر و محافظة القاهرة وبلغت سرعتها 26 عقدة في أغلب الأنحاء.

وقال شاهين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، إنه وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية والذي نوهت فيه بارتفاع في درجات الحرارة ونشاط للرياح ومثيرة للرمال والأتربة، فأن هذه الحالة بدأت منذ ظهر اليوم ومستمرة حتى غدا الثلاثاء على القاهرة العاصمة.

وأضاف مدير مركز التنبؤات الجوية التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الانخفاض غدا الثلاثاء، موجها نصيحة للمواطنين، قائلا :"السادة المواطنين الذين يعانون من أمراض تنفسية وصدرية عليهم التجنب المباشر لهذه الحالة من الطقس".

وتابع شاهين، أن المدن الجديدة والمكشوفة أكثر عرضة لهذه الحالة، مستدركا أنه بداية من غدا تنتهي الرياح المثيرة للرمال والاتربة وبعدها تأتي أمطار لتنهي هذه الحالة تماما وتنقي الجو.

وأشار مدير مركز التنبؤات الجوية التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الأمطار ستكون متوسطة في القاهرة الأربعاء وغزيرة على بعض المحافظات في مقدمتها مطروح.