شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 أسباب تدفعك لعدم تثبيت تطبيقات VPN على هاتفك الذكى.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظرًا لأن العالم أصبح رقميًا بشكل متزايد، يقوم المزيد من الأشخاص باستخدام شبكات VPN الافتراضية الخاصة، وهى أدوات يمكنك تنزيلها على متصفحك أو هاتفك والتى تخفى بشكل أساسى نشاطك على الإنترنت، كما تقوم شبكات VPN بتشفير حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت وإخفاء عنوان IP الخاص بك، مما يجعل من الصعب التعرف عليك من خلال نشاطك على الإنترنت، وتُستخدم أيضًا بشكل شائع للالتفاف حول الحظر الجغرافى، مثل الوصول إلى مكتبات Netflix من بلدان مختلفة.

وقد أصبحت الشبكات الافتراضية الخاصة شائعة بشكل متزايد بين المستهلكين، إذ وجدت دراسة استقصائية أجريت على 700 بالغ أمريكى فى يونيو 2020 بواسطة Security.org أن حوالى 68 ٪ من المستخدمين لديهم شكل من أشكال VPN مثبت، ومن بين هؤلاء البالغ عددهم 700 شخص، قال 29٪ إنهم يستخدمون شبكات VPN مجانية، لكن قد ينتهى الأمر بشبكات VPN المجانية بتسريب المزيد من بياناتك الشخصية أكثر مما لو لم تقم بتثبيت أى شيء على الإطلاق، إذ قالSimon Migliano ، رئيس الأبحاث فيTop10VPN ، لموقع Business Insider أنه على الرغم من أن شبكة VPN المجانية قد تبدو أكثر جاذبية من النماذج المدفوعة، إلا أن المستهلكين يجب أن يكونوا حذرين للغاية منها، وأضاف: "من المهم حقًا فهم المخاطر المرتبطة بخدمات VPN المجانية قبل استخدام واحدة لإجراء أى نشاط حساس على الإنترنت"، وهناك ثلاثة أسباب كبيرة تجعلك تشك فى شبكات VPN المجانية، والتى يمكن التعرف عليها كما يلى:

جمع البيانات بشكل متعمد:

إذا كانت الخدمة مجانية، فهذا يعنى أنك على الأرجح المنتج، وعلى الرغم من أن الغرض من VPN هو ظاهريًا الحفاظ على سرية هويتك عبر الإنترنت، فمن المعروف أن الإصدارات المجانية تشارك فى جمع البيانات، إذ قال : Migliano تميل تطبيقات VPN المجانية إلى أن تكون مليئة بالإعلانات المستهدفة بناءً على سلوك التصفح الخاص بك مع وجود حماية قليلة للبيانات فقط، فتوفير الوصول إلى شبكة من خوادم VPN يكلف المال، لذلك ما لم تكن تدفع مقابل الخدمة أو تختار واحدة من بين عدد قليل من خدمات المجانية، فإن الإعلان داخل التطبيق هو كيفية تحقيق المطورين للأرباح ".

أمان رديء:

إذا لم تتقاضى الشركة المطورة للـ VPN رسومًا مقابل خدماتها، فهذا يعنى أنه من المحتمل ألا يكون لديها الكثير من الأموال لتنفقها على الأمن، إذ قال Migliano : "إن النهج السريع لتطوير تطبيقات VPN المجانية يعنى أنهم غالبًا ما يكونوا قبيحين، وفى حين أنه من الممارسات القياسية إنشاء تطبيقات باستخدام مكونات طرف ثالث، فقد أظهر بحثنا فشل العديد من تطبيقات VPN المجانية فى إزالة الأذونات والوظائف المتطفلة، كما وجدنا سابقًا أمثلة تتعلق بكاميرا الجهاز والميكروفون وتتبع نظام تحديد المواقع العالمى (GPS) وغيرها. "

وأضاف: "على الرغم من أن هذا النهج المتهور فى التنمية من المحتمل ألا يكون خبيثًا، إلا أنه يخلق نقاط ضعف يمكن استغلالها فى المستقبل من قبل جهات سيئة أخرى".

ملكية غير معروفة:

نشرت Top10VPN تقريرًا فى يونيو وجد أن 10 من أكثر تطبيقات VPN المجانية شيوعًا فى الولايات المتحدة لديها شكل من أشكال الملكية الصينية، إذ قال Migliano إن هذا أمر مقلق، لأنه من الناحية الفنية فى الصين، فإن خدمات VPN محظورة، وأضاف: "خدمات VPN غير قانونية فى الصين ويتم فرض الحظر بصرامة، مما يثير تساؤلات حول كيفية استمرار هذه التطبيقات فى العمل إذا لم يتم اختراقها بطريقة ما، مثل مشاركة بيانات تصفح مستخدميها مع السلطات".