شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نيويورك تايمز: جوجل تسمح لموظفيها بالعمل من المنزل حتى سبتمبر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الاثنين أن جوجل التابعة لشركة ألفابيت ستسمح لموظفيها بالعمل من المنزل حتى سبتمبر من العام المقبل، لتمديد العودة إلى المكتب بضعة أشهر، بعد أن كانت الشركة تختبر أيضًا فكرة "أسبوع العمل المرن" بمجرد أن يصبح الوضع آمنًا للعودة إلى المكتب، حسبما قال الرئيس التنفيذى ساندار بيتشاى لموظفى الشركة فى بريد إلكترونى يوم الأحد، وفقًا للتقرير.

وكجزء من الخطة، من المتوقع أن يعمل موظفو جوجل ثلاثة أيام على الأقل فى الأسبوع من المكتب، مع العمل من المنزل فى الأيام الأخرى، وفقًا لتقرير الصحيفة.

وكتب بيتشاى فى رسالة البريد الإلكتروني: "نحن نختبر فرضية أن نموذج العمل المرن سيؤدى إلى إنتاجية وتعاون ورفاهية أكبر".

وكانت جوجل من أوائل الشركات التى طلبت من موظفيها العمل من المنزل بسبب الوباء، وسبق أن أخرت توقيت عودة الموظفين إلى المكتب من يناير العام المقبل إلى يوليو، إذ أعلنت فى يوليو الماضى إنها ستمدد فترة العمل من المنزل التي فرضها تفشي وباء كورونا حتى يونيو 2021، وفقا لوول ستريت.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة في رسالة بريد إلكتروني للموظفين وقتها: "لمنح الموظفين القدرة على التخطيط للمستقبل فإننا نقوم بتمديد عملنا التطوعي العالمي من خيار المنزل حتى 30 يونيو 2021 لأدوار لا تحتاج إلى أن تكون في المكتب".