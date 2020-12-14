شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو ليك فى الجيمز .. يعنى إيه منصة Steam وإيه أهم مزاياها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرا ما يسمع عشاق ممارسة الألعاب عن منصة Steam، ورغم وجود العديد من ممارسي الألعاب على علم بهذه المنصة، إلا أن هناك جزءا آخر قد لا يعرف ماهية هذه المنصة وما هي مميزاتها وما الذى توفره للمستخدمين حول العالم، وفيما يلى نعرض ما قد تحتاج معرفته عن هذه المنصة.

منصة Steam :

هي عبارة عن موزع رقمي يمكن من خلاله شراء ألعاب وممارسة بعض الألعاب الأخرى عبر المنصة نفسها مع أشخاص آخرين، فضلا عن القدرة على إضافة اللاعبين وانشاء مجموعات من الأصدقاء، فيما تشمل منصة Steam الكثير من الألعاب بمختلف الأنواع من تصميم عدة شركات والتي يستضيفها Steam .

تم تصميم البرنامج Steam من قبل شركة valve الحاصلة على لقب أفضل شركة مطورة للألعاب عام 2006 ، وتم اصدار المنصة عام 2003 وهى الآن من بين أفضل البرامج المستضيفة للألعاب، وأكثرها شهرة على الإطلاق، وفي أكتوبر 2012 وسعت valve الخدمة لتشمل برمجيات غير الألعاب.

وتوفر Steam المستخدمين إمكانية التثبيت والإدارة التلقائية للبرمجيات عبر أجهزة كمبيوتر متعددة، بالإضافة للميزات الاجتماعية مثل قوائم الأصدقاء والمجموعات، وأيضا التخزين السحابي ووظيفة المحادثة الصوتية والكتابية في الألعاب، كما يتم توفير واجهة برمجة التطبيقات وتسمى Steam works والتي تمكن المطورين من الاستفادة منها لدمج العديد من وظائف ستيم داخل منتجاتهم البرمجية، بما في ذلك الحماية من النسخ، والربط بالشبكة، والإنجازات في الألعاب، ودعم المحتوى الذي يتم إنشاؤه من قبل المستخدمين.