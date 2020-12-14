شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عطل بموقع يوتيوب وبعض خدمات جوجل بعدد من دول العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن جوجل تواجه بعض المشاكل الرئيسية مع محرك البحث الخاص بها و Gmail و YouTube ومجموعة من الخدمات الأخرى المرتبطة بها، فوفقًا لموقع Downdetector لرصد الأعطال، تعانى خدمات جوجل من عطل يمنع المستخدمين من الوصول إلى مواقع جوجل الشهيرة.
تشمل الخدمات المتأثرة كلا من يوتيوب وبحث جوجل و Google Meet و Google Hangouts و Google Play و Gmail.
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