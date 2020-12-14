تكنولوجيا: سيسكو تعلن عن ثلاثة أجهزة Webex جديدة لتمكين العودة الآمنة إلى المكتب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وسعت سيسكو سلسلة منتجات منصتها للتعاون Webex عبر الإعلان عن ثلاثة أجهزة تعاونية جديدة كليا والتي صممت لدعم العاملين عن بُعد وتمكين العودة الآمنة إلى المكتب. والأجهزة الثلاثة الجديدة التي ستنضم إلى مجموعة أجهزة Webex الذكية هي: Webex Desk Camera وWebex Desk Hub وWebex Desk.

هذا وقد أصبح من الواضح أن مستقبل العمل ومكان العمل الذكي سيشمل مزيج من التفاعلات في المكتب وعن بُعد، والذي يُعرف باسم بيئة العمل الهجينة. ومن المهم مع تبلور بيئة العمل الهجينة أن تتوفر تجارب رقمية ذكية وسلسة سواء في المنزل أو المكتب وما بينهما. وتوفر الأجهزة الجديدة التي أعلنت عنها سيسكو إضافةً إلى بقية مجموعة منتجاتها الذكية هذه التجارب المتميزة.

وفي هذا الإطار، قالت ريم أسعد، نائب الرئيس التنفيذي لدى شركة سيسكو في الشرق الأوسط وأفريقيا: “بدأ عملائنا بمشاركة رغبتهم المعنية بإعادة تصور أماكن العمل، والجميع بات يتجه نحو نهج العمل الهجين. وعليه قمنا في سيسكو بتطوير منتجات جديدة: Webex Desk Camera و Webex Desk Hub ليتم استخدامهم في كل من البيت والمكتب، بالإضافة إلى Webex Desk Hub الأول من نوعه والذي يمكن من التمتع بتجارب عمل مخصصة ضمن المساحات المشتركة“



التفاصيل:

Webex Desk Camera : معززة بالمزا يا الذكية التي تعرف ون ها في مجموعة أجهزة الفيديو لدينا مثل : التعرف على الوجه ومقاييس الإشغال ، و تعد كاميرا Webex Desk Camera مثالية للمنزل أو المكتب. و مع ميزة هي الأولى في القطاع و لا ت توفر ب أي كاميرا USB أخرى، يمكنك م الآن كتم صوت الميكروفون وإعادته بإيماءة بسيط ة دون لمس الحاسوب . و بدعم من منصة Webex ك بقية الأجهزة في مجموع تنا ، ي ستطيع فريق تقنية المعلومات إدارة Webex على نطاق واسع كي لا يفوتك م أي تحديث و لي كون ال دعم متوفر على الدوام . مما يعني أنه حتى في مكان العمل المتطور باستمرار، س ي ت مكن فريق تقنية المعلومات من تلبية احتياجات القوى العاملة أينما كانوا.

Webex Desk Hub : بدأت العديد من المؤسسات بإعادة التفكير في مساحات مكاتبها وإعادة تكوينها، وقد تعني العودة إلى المكتب مساحة أقل للمك ا تب والمزيد من المكاتب التي يستخدمها موظفون متعدد و ن في أوقات مختلفة . و مع Webex Desk Hub الجديد سيصبح تحو ي ل أي مكتب متاح ل مساحتك م الشخصية أسهل بكثير . و هذه الفئة الجديدة من الأجهزة قادرة على دعم اجتماعات ال فيديو و ال مكالمات ال هاتفية بجودة مذهلة، كما تتيح أيضا ً إقران وشحن وتوصيل جميع ال أجهزة التي تعتمد ون عليها في الإنتاجية والتعاون مثل الكاميرا وسماعة الرأس وال شاشة وال حاسوب المحمول والجوال. وه ي معززة بالذكاء لتوفير تجربة مت نا غم ة تمكنك م من إنجاز مهام كم بسهولة . و بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك م Webex Desk Hub حجز مكتب باستخدام الحاسوب المحمول أو شار ت ِ كم أو الهاتف ال محمول للتحقق من هويتك م . و هذا ال جهاز ليس جهاز عادي لتشارك مساحة المكاتب بأوقات مختلفة ؛ وإنما تم تصميم Webex Desk Hub ل يمنح المستخدمين طريقة جديدة للعمل.

وهو سهل الاستخدام والإدارة أيضاً، فيجمع Webex Desk Hub البيانات البيئية والإشغال وحالة استخدام المكتب في الوقت الفعلي للمساعدة في إدارة مساحة المكتب الجديدة. ويمكن استخدامه لعرض اللافتات الرقمية التي تعرض إشعارات لتمكين إعادته الآمنة.

Webex Desk : تماما ً مثل جهاز Webex Desk Pro ، يتيح لك م Webex Desk تعزيز التفاعل مع جمهورك م باستخدام الشرائح أو مقاطع الفيديو كخلفية لك م أثناء تقديمكم ل عر و ض كم، وهي ميزة تدع ى “مقدم العروض الغنية “. وتحول هذه التقنية تجربتك م من خلال تمكينك م من الاتصال في الاجتماعات والمشاركة في الإنشاء والحفاظ على الإنتاجية سواء كنت م في المنزل أو المكتب. وتمتلك سعر تنافسي كونها جهاز واحد ب ميزات ذكية وغنية مثل إلغاء الض جيج والخلفيات الافتراضية و خاصية التعرف على الوجه. ويمكن استخد ا مه كشاشة رئيسية و ال اتص ا ل بأي خدمة اجتماعات. و من السهل جدا ً تغيير إعداد ات ه بفضل ال كاميرا و ال ميكروفون ومكبرات ال صوت عالية الجودة، دون الحاجة إلى فريق تقنية المعلومات أو المعرفة التقنية المسبقة . و ي صبح جاهز للعمل في غضون دقائق.

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