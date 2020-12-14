تكنولوجيا: vivo تكشف عن هاتف iQOO U3 بمعدل تحديث 90Hz وبطارية بقدرة 5000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة vivo عن إصدارها الجديد من الهواتف الذكية iQOO U3، الذي ينطلق بشاشة LCD بحجم 6.6 إنش، ومعدل تحديث 90Hz، مع بطارية بقدرة 5000 mAh.

يأتي هاتف vivo iQOO U3 اليوم بشاشة LCD بحجم 6.6 إنش، كما تأتي الشاشة بمعدل تحديث 90Hz، وسرعة لمس 180Hz مع نتوء القطرة الذي يضم كاميرة بدقة 20 ميجا بيكسل لتصوير السيلفي.

أيضاً يتميز هاتف vivo iQOO U3 برقاقة معالج Dimensity 800U، وإختيارين في الذاكرة العشوائية بين 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما تقدم vivo الهاتف بنظام تبريد سائل، أيضاً يضم الهاتف تقنية إستشعار البصمة في الإطار الجانبي للهاتف.

كما يضم هاتف vivo iQOO U3 كاميرة خلفية بإعدادات مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 2 ميجا بيكسل.

ويضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18W، مع منفذ USB-C، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف في 18 من ديسمبر بسعر يبدأ من 230 دولار.

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