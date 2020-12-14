فاطمة أيت طالب - دبي - أخبار ديسمبر 14, 2020 417 تقارير : هاتف LG Rollable قادم في النصف الأول من 2021???? حسب تقارير من ETnews الكورية فالهاتف قادم مع معالج Snapdragon 888 وشاشة بمقاس 7.4انش. ومن الجدير بالذكر بأن العديد من الإشاعات اشارت الى قدوم الهاتف في شهر مارس القادم.

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