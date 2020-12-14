سناب شات تطلق لعبتها الجديدة ‏Bitmoji Paint

دبي - يزن راشد - أطلقت شركة سناب (بيتموجي بينت) Bitmoji Paint، وهي لعبة جديدة داخل تطبيق التراسل المصور (سناب شات) Snapchat حيث يمكن لمئات اللاعبين الاجتماع معًا في وقت واحد للمساهمة في صور مجمعة واحدة ضخمة.

وتقدم لعبة Bitmoji Paint – التي صممها (إستديو ألعاب سناب) Snap Games Studio – نوعًا جديدًا من الألعاب لمستخدمي سناب شات، الذين أصبحوا يقضون مزيدًا من الوقت في ممارسة الألعاب التي تتوفر داخل التطبيق.

وفي شهر حزيران/يونيو الماضي، أعلنت سناب أن لديها أكثر من 100 مليون لاعب يلعبون ألعابها منذ إطلاقها في شهر نيسان/ أبريل 2019. والآن أصبح بإمكانهم الاستمتاع بتجربة جديدة متعددة اللاعبين مع لعبة Bitmoji Paint.

ويمكن للاعبين إنشاء صور رمزية، يُطلق عليها اسم Bitmojis، واستخدامها في لعبة Bitmoji Paint. ويدخل اللاعبون في اللعبة من خلال وظيفة الدردشة في سناب شات، أو البحث عنها في التطبيق. ويمكنهم رؤية كوكب فيه عدة جزر تطفو في الفضاء. وتمثل كل جزيرة خادم يمكن للاعبين الانضمام إليه مع مئات اللاعبين الحقيقيين الآخرين. وعندما يختار اللاعبون جزيرة للانضمام إليها، فإنه يوضعون على أرضية يمكن تغيير ألوانها.

ويمكن للاعبين الرسم، والاستكشاف، والتسكع عن طريق التبديل بين ثلاثة أوضاع، وهي: الحركة، والطلاء، والخريطة. ويمكن لهم أيضًا مقابلة مستخدمي سناب شات الآخرين، ولكن لا يمكن التواصل معهم إلا من خلال قائمة من الرموز التعبيرية. ولا يمكن لمستخدمي سناب شات عرض (معرفات سناب) Snap ID للاعبين الآخرين.

وتقدم سناب أيضًا العملة الرمزية Snap Tokens لتخصيص تجربة Bitmoji Paint لمستخدمي نظام أندرويد. وتمثل Snap Tokens سلعة رقمية يمكن شراؤها وتخزينها في محفظة افتراضية مرتبطة بحساب سناب شات.

ويعد متجر Token Shop – الذي يمكن الوصول إليه من خلال صفحة الملف الشخصي لمستخدمي التطبيق، أو لعبة Bitmoji Paint – الموقع الأساسي حيث يمكن لمستخدمي سناب شات شراء عملة Snap Token. ويمكن استخدام Snap Token لشراء أحذية التزلج، أو ألواح التزلج، أو الطلاء، أو أسطوانة الطلاء.