عاجل .. توقف خدمات جوجل في عدة بلدان

دبي - يزن راشد - تعاني العديد من خدمات شركة جوجل التجارية والشخصية من التوقف في العديد من البلدان حول العالم في الوقت الحالي، فيما يبدو أن موقع Google.com نفسه لا يزال يعمل وإن كان بطيئًا، ولا تزال إعلانات الجهات الخارجية تظهر في النتائج.

وتشمل الخدمات المتوقفة Gmail و YouTube و Google Drive و Google Docs و Maps و Adwords و Adsense و Google Pay، وذلك وفقًا للتقارير الواردة حتى الآن من جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة وكندا والهند وجنوب إفريقيا وبلدان في أمريكا الوسطى والجنوبية وأستراليا.

وتعرض منصة DownDetector لمراقبة التوقف عن العمل ارتفاعات كبيرة في التقارير الواردة حول توقف الخدمات بدءًا من الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت المملكة المتحدة.

وتظهر خدمة البريد الإلكتروني جيميل رسالة توضح وجود خطأ مؤقت، وتقول الخدمة: عذرًا، لكن حسابك غير متاح مؤقتًا، ونأسف للإزعاج ونقترح المحاولة مرة أخرى في غضون بضع دقائق.

كما تعطل موقع يوتيوب، وفشل تحميل موقع الفيديو، ويرى المستخدمون رسالة تقول: عفوًا، حدث خطأ ما.

ولم تعترف جوجل حتى كتابة هذه السطور رسميًا بالمشكلة، وتشير صفحة الحالة الخاصة بخدماتها إلى وجود انقطاع كبير في جميع الخدمات.

وبالإضافة إلى التأثير في مشاهدي يوتيوب والشركات التي تعتمد على Google Workspace، فقد أبلغ المستخدمون أن الأدوات المنزلية الذكية المدمجة مع Google Assistant تواجه مشكلات.

وأدى الاستخدام الواسع النطاق لخدمات جوجل إلى أرقام كبيرة من خلال منصة DownDetector، حيث ارتفع عدد المستخدمين الذين يبلغون عن مشكلات مع يوتيوب إلى أكثر من 100000.

ومع ذلك، يبدو أن منصة يوتيوب لا تزال تعمل إذا قمت بزيارتها من خلال ميزة التصفح المتخفي دون تسجيل الدخول.

ويبدو أن تطبيقات وخدمات الجهات الخارجية التي تعتمد على خدمات جوجل قد تأثرت أيضًا، وتقول منصة DownDetector: إن Pokémon Go تعاني من انقطاع كبير.

ويعني هذا التوقف أن أكثر من ملياري مستخدم لا يستطيعون حاليًا الوصول إلى صناديق البريد الإلكتروني والتخزين السحابي والمستندات.

وتعرضت شركة جوجل لانقطاع كبير في شهر أغسطس، مما أدى أيضًا إلى توقف مجموعة خدماتها عبر الإنترنت ويوتيوب، واستغرقت جوجل نحو أربع ساعات لاستعادة الوضع إلى طبيعته بالنسبة لبعض المستخدمين.

كما تعرضت منتجاتها لانقطاع في الشهر الماضي، ويعد هذا فشلًا غير مسبوق لنظام نما ليصبح أحد المحركات الكبرى لحركة المرور عبر الإنترنت.