نوكيا تطلق حاسبها المحمول PureBook X14

دبي - يزن راشد - دخلت شركة نوكيا الفنلندية سوق أجهزة الحاسب المحمول الهندية من خلال حاسوبها المحمول الجديد Nokia PureBook X14.

ويبدو أن الشركة الشهيرة البالغة من العمر 155 عامًا، التي صنعت مجموعة من العناصر من المطاط إلى الكابلات إلى الهواتف ومعدات الاتصالات اللاسلكية، مستعدة للتوسع إلى فئة جديدة.

وتم إطلاق الحاسب الدفتري بالشراكة مع شركة التجارة الإلكترونية الهندية Flipkart، المملوكة لشركة وول مارت، ويبدو أنه حاسب من الفئة المتوسطة بقياس 14 إنشًا يستهدف المستخدمين العاديين.

وبدأت Flipkart بالتشويق للحاسب المحمول في الأسبوع الماضي، وهو الحاسب المحمول الأول الذي يحمل اسم العلامة التجارية لنوكيا منذ عام 2009 عندما قدمت حاسب Nokia Booklet 3G.

ويأتي Nokia PureBook X14 بسعر 815 دولار أمريكي، ويتميز بشاشة بقياس 14 إنشًا ومدعوم بمعالج إنتل الرباعي النواة Core i5-10210U من الجيل العاشر بسرعة تصل إلى 4.2 جيجاهرتز.

ويتضمن الحاسب المحمول، العامل بنظام التشغيل Windows 10 Home، ما يصل إلى 512 جيجابايت من مساحة التخزين من نوع NVMe SSD، وذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت من نوع DDR4.

ويمثل Nokia PureBook X14 المرة الثانية التي تستكشف فيها نوكيا فئة الحواسيب المحمولة، حيث أطلقت الشركة منذ أكثر من 10 سنوات حاسب Nokia Booklet 3G، وهو أول حواسيبها المحمولة.

وتبلغ نسبة الشاشة إلى الجسم 86 في المئة مع زوايا للرؤية بمقدار 178 درجة ودعم Dolby Vision لتحسين إعادة إنتاج الألوان، إلى جانب اللون الأسود غير اللامع، ومكبرات الصوت العاملة بتقنية Dolby Atmos.

وهناك أيضًا ميزة إلغاء القفل من خلال التعرف على الوجه عبر Windows Hello ووحدة معالجة الرسومات المدمجة من إنتل Intel UHD 620 التي تصل سرعتها إلى 1.1 جيجاهرتز.

وزودت الشركة الحاسب بتقنية البلوتوث 5.1 ومنفذان USB 3.1 Type-A ومنفذ USB 2.0 Type-A ومنفذ USB 3.1 Type-C بالإضافة إلى منفذ HDMI ومنفذ لشبكة الإيثرنت.

ويستمر جهاز Nokie PureBook X14، الذي يزن نحو 1.1 كجم، بالعمل لمدة تصل إلى 8 ساعات عبر شحنة واحدة، ويمتلك لوحة للمفاتيح مزودة بالإضاءة الخلفية مع السطوع القابل للتعديل.

وقالت نوكيا: إن إطلاق العلامة التجارية لنوكيا لهذه الفئة الجديدة من المنتجات هو شهادة على تعاوننا الناجح مع Flipkart.

وأضافت: يسعدنا أن نقدم للمستهلكين في الهند هذا الحاسب المحمول الذي يحمل العلامة التجارية لنوكيا، والذي يجلب الابتكار لسد الفجوة في السوق، فضلاً عن الأسلوب والأداء والموثوقية التي تشتهر بها العلامة التجارية لنوكيا.

ويتاح Nokia PureBook X14 للطلب الأولي عبر Flipkart بدءًا من 18 ديسمبر.