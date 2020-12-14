تكنولوجيا: لعبة Cyberpunk 2077 متوفرة الآن بأفضل أداء مع تقنيات إنفيديا Ray-Traced و DLSS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصبحت لعبة Cyberpunk 2077 متوفرة الآن! فيمكنك الاستمتاع باللعبة التي طال انتظارها على معالج رسومات GeForce RTX لتجربة استثنائية من CD PROJEKT RED مع العديد من تقنيات تتبع الأشعة التي تزيد من الانغماس وتسرع من معدلات عرض الإطارات باستخدام NVIDIA DLSS.

فمع الإضاءات والظلال الواقعية والأداء الإضافي لـ NVIDIA DLSS، فإن GeForce RTX هي المنصة الأفضل للعبة Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 مع تتبع الأشعة

عملت إنفيديا مع CD PROJEKT RED لجلب تأثيرات تتبع الأشعة إلى Cyberpunk 2077، مدعومة بمنصة DirectX 12 Ultimate API، وقد تم تسريعها بواسطة الـ RT والـ Tensor Cores الخاصة بمعالج GeForce RTX. ويعزز تتبع الأشعة لعبة Cyberpunk 2077 مع انعكاسات واقعية، وتحسين الإضاءة، والتظليل المحسن.

انعكاسات تتبع الأشعة

تعتبر الانعكاسات الدقيقة في الوقت الفعلي مهمة جدًا لزيادة الواقعية والانغماس، خاصة مع ألعاب العالم المفتوح الكبيرة التي تضم ناطحات سحاب وأسطح لامعة عديدة. وباستخدام تتبع الأشعة، يضيف كل سطح وجسم مناسب هذه الانعكاسات الواقعية عالية الجودة، مما يؤدي إلى الدقة في التجربة النهائية.

تعكس السيارات أضواء النيون في الـ Night City باللعبة، وتعكس الأنهار والمسطحات المائية التفاصيل المحيطة، والانعكاسات الزجاجية الشفافة، وما إلى ذلك. وهذا بلا شك يمنح لاعبي GeForce RTX أعلى دقة رسومية ممكنة.

Ray-Traced Diffuse Illumination

تمتلئ Night City في Cyberpunk 2077 بلافتات نيون وإعلانات ومصادر إضاءة اصطناعية أخرى. ومع تتبع الشعاع، يضيء الضوء من هذه المصادر بدقة التفاصيل المحيطة، مما يعزز جودة الصورة والانغماس ويجعل Night City مكانًا أكثر حيوية.

وعلاوةً على ذلك، تستخدم Cyberpunk 2077 تقنية الإضاءة المنتشرة لتحسين الإضاءة من قبة السماء، مما يتيح للضوء المنبث من الغلاف الجوي إضاءة الأسطح بشكل واقعي، وإغلاقه بدقة بواسطة المباني مما يخلق مظهرًا طبيعيًا أكثر يحسن الانغماس وجودة الصورة.

Ray-Traced Global Illumination

في الواقع، يرتد ضوء الشمس بشكل واضح، وهذا يزيد من إضاءة الأسطح والأشياء القريبة. وعلاوة على ذلك، يتم امتصاص خصائص الألوان للأسطح وإضافتها إلى الارتداد، لذلك على سبيل المثال، الضوء الساطع المرتد من الجدار الأحمر إلى الأرضية المكسوة بالبلاط الأبيض سوف يتميز بمسحة من اللون الأحمر.

وتتطلب إعادة إنشاء هذا التأثير في الألعاب تتبع الأشعة، ومن خلال تعيين خيار Ray Traced Lighting على “Psycho”، ويمكنك تمكين ذلك في Cyberpunk 2077.

يتم تطبيق هذا التأثير بشكل حصري على الضوء الذي تلقيه الشمس مع ارتداد واحد. وهو أمر متطلب، ولكن إذا كان نظامك يتمتع بالقدرة على تمكينه، فستختبر المستوى التالي من الواقعية والدقة.

ظلال تتبع الأشعة

باستخدام تتبع الأشعة، يتم إضافة مستوى إضافيًا من الصقل إلى الظلال الناتجة عن ضوء الشمس وضوء القمر، ويتم دمجها بذكاء مع الظلال المحلية المنقطة باللعبة لزيادة التفاصيل وبشكل ملحوظ أكثر في عناصر اللعبة ذات التفاصيل الدقيقة، وأيضًا للتخفيف من حواف الظل والمشكلات الشائعة الأخرى.

تساعد هذه التحسينات على إرساء الكائنات والظلال، وإضافة تصلب حقيقي للتلامس وتنعيمه، مع زيادة تحسين الدقة والانغماس والواقعية بشكل عام.

Ray-Traced Ambient Occlusion

يُنشئ الـ Ambient Occlusion الظلال ويضبط التظليل حيث تحجب الكائنات وعناصر اللعبة الضوء. ويظهر ذلك غالبًا على أنه أصغر وأروع الظلال حول التجاعيد في الملابس، وبين صفحات الورق، وبين المفاتيح على لوحة المفاتيح.

من خلال تتبع الأشعة، يمكن زيادة دقة وجودة التأثير، مما يضمن تظليل كل زاوية وركن بشكل صحيح، وهذا يؤدي إلى زيادة تحسين جودة الصورة والانغماس فيها.

وبشكل مجمل، يكون لتتبع الأشعة تأثير تحويلي على المظهر والديناميكية والانغماس في Night City بـ Cyberpunk 2077 والمناطق المحيطة بها.

تسريع الأداء مع NVIDIA DLSS

لتسريع رسومات تتبع الأشعة المكثفة، قامت لعبة Cyberpunk 2077 بدمج NVIDIA DLSS المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مما يزيد الأداء بنسبة 60٪ أو أكثر، اعتمادًا على الدقة والإعدادات وتكوين النظام.

ألق نظرة على أداء DLSS وجودة الصورة في المقطع أدناه:

فمع DLSS، يتمتع مستخدمي GeForce RTX بمساحة كبيرة في الأداء لزيادة إعدادات تتبع الأشعة وزيادة مستويات التفاصيل ورفع مستوى الدقة.

وبالاستفادة من جميع الإمكانات والمزايا الحصرية لـ GeForce RTX، يمكنك الاستمتاع بـ Cyberpunk 2077 بمستوى رائع من تفاصيل تتبع الأشعة عند دقة 2560×1440 بكسل مع GeForce RTX 3070:

الحد الأدنى لوحدة معالجة الرسوميات لـ Ray Tracing، عند دقة 1920×1080، هي GeForce RTX 2060. فمع RTX 2060، يمكن للاعبين استكشاف Night City مع تتبع الشعاع المتوسط والقوام المدعوم من DLSS. وإذا كنت ترغب في تعزيز تجربتك بدقة 1080 بكسل، فإن GeForce RTX 3060 Ti الجديدة توفر تجربة سلسة مع إعدادات RT Ultra.

وعند دقة 2560×1440، من الأفضل استخدام GeForce RTX 3070 أو GeForce RTX 2080 Ti. يتم نقل تتبع الشعاع إلى Ultra، مما يزيد بشكل كبير من دقة التأثيرات المذكورة أعلاه، والمسافة التي يمكن رؤيتها بها، بينما يوفر DLSS معدلات إطار معززة بجودة صورة غير منقوصة.

ومع الإعدادات النقطية التي يتم تحويلها أيضًا إلى Ultra، يحصل اللاعبون مع GeForce RTX 3070 و 2080 Ti على تجربة مذهلة بأعلى مستويات التفاصيل.

وأخيرًا، إذا كنت تلعب بدقة 4K أو ما فوق، فإن GeForce RTX 3080 و GeForce RTX 3090 يقدمان الأداء الأنسب للعب Cyberpunk 2077 مع تتبع الأشعة في Ultra بهذه الدقة التي تتطلب الكثير.

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