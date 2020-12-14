تكنولوجيا: تسريبات جديدة تكشف عن تفاصيل الكاميرة في هاتف Galaxy S21

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات التي نشرت اليوم تفاصيل إعدادات الكاميرة في هاتف Galaxy S21، كما أكدت التسريبات على أن الهاتف يأتي بميزة التركيز التلقائي AF.

تستمر شركة سامسونج في جذب الأضواء في ترقب لإطلاق سلسلة هواتف Galaxy S21 في الربع الأول من العام المقبل، واليوم تقدم أحدث التسريبات تفاصيل الكاميرة المميزة بزوايا عرض واسعة.

وتوضح التسريبات التي جاءت عبر Ice Universe أن سلسلة هواتف Galaxy S21 ستضم مستشعر Sony IMX563 بزوايا عرض واسعة، والذي يدعم تقنية التركيز والضبط التلقائي المزدوج على المشهد، بدقة 12 ميجا بيكسل، وحجم بيسكل 1.4µm، مع حجم مستشعر 1/2.55، وهي المواصفات المقدمة في Galaxy S20 Ultra 5G.

كما توضح التسريبات أن العدسات المستخدمة مع المستشعر تأتي بزوايا عرض واسعة 123درجة، أيضاً مع وجود تركيز تلقائي AF من المتوقع أن تدعم الكاميرة تصوير macro، وهي من المميزات التي تتجه إليها الكثير من الشركات المصنعة للهواتف الذكية.

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