عطل مفاجئ يضرب يوتيوب وبعض خدمات غوغل

وحسب مواقع متخصصة في الأخبار التقنية، فإن الموقع والخدمة التابعين لـ"غوغل" تعطلا منذ منتصف النهار بتوقيت غرينتش تقريبا.
وقال 54 بالمئة ممن واجهوا مشاكل في "يوتيوب" إنهم لم يتمكنوا من تصفح الموقع، فيما أشار 42 بالمئة منهم إلى عدم قدرتهم على مشاهدة مقاطع الفيديو، وفشل 2 بالمئة في الولوج إلى حساباتهم.
وبالنسبة لـ"جي ميل"، أوضح 75 بالمئة من المستخدمين أنهم لم يستطيعوا الدخول إلى البريد، فيما فشل 15 بالمئة من الوصول إلى الموقع، وقال 8 بالمئة إنهم لا يتلقون الرسائل.
وقال 54 بالمئة ممن واجهوا مشاكل في "يوتيوب" إنهم لم يتمكنوا من تصفح الموقع، فيما أشار 42 بالمئة منهم إلى عدم قدرتهم على مشاهدة مقاطع الفيديو، وفشل 2 بالمئة في الولوج إلى حساباتهم.
وبالنسبة لـ"جي ميل"، أوضح 75 بالمئة من المستخدمين أنهم لم يستطيعوا الدخول إلى البريد، فيما فشل 15 بالمئة من الوصول إلى الموقع، وقال 8 بالمئة إنهم لا يتلقون الرسائل.
ولم يعلق عملاق التكنولوجيا بعد على العطل.
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