تكنولوجيا: مايكروسوفت تقدم WINDOWS 10X قريباً لأجهزة الحاسب منخفضة التكلفة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد مايكروسوفت لإطلاق نظام WINDOWS 10X لدعم الجيل القادم من أجهزة الحاسب منخفضة التكلفة، حيث أكدت أحدث التسريبات على إنتهاء الشركة من تطوير هذا الإصدار.

بدأت عملاق البرمجيات منذ فترة في العمل على تطوير نظام WINDOWS 10X الذي صمم لمنافسة الأجهزة التي تعمل بنظام Chrome OS، حيث ينطلق قريباً لدعم أجهزة الحاسب ذات التكلفة المنخفضة.

وتشير التسريبات إلى أن مايكروسوفت تستعد الآن لإطلاق WINDOWS 10X إلى الشركات المصنعة لأجهزة الحاسب لتبدأ التجربة العملية للنظام على جيل جديد من الأجهزة.

ولقد بدأت مايكروسوفت العمل في البداية على نظام WINDOWS 10X لدعم جهاز الشركة المميز بالشاشة المزدوجة Surface Neo، إلا أن مايكروسوفت إتجهت لاحقاً لتعديل إستراتيجيتها في تطوير هذا النظام لدعم قطاع أكبر من الأجهزة.

من جانب أخر تؤكد التسريبات على أن نظام WINDOWS 10X ينطلق في أول أجهزة الحاسب في ربيع العام المقبل، حيث من المتوقع أن ينطلق الإصدار الأول من أجهزة الحاسب بنظام WINDOWS 10X خلال شهر أبريل من العام المقبل، أيضاً لن يتاح نظام WINDOWS 10X للتثبيت بشكل مجاني على أجهزة الحاسب.

يذكر أن نظام WINDOWS 10X هو إصدار مصغر وأخف من WINDOWS 10، كما يأتي النظام ببرامج تشغيل موحدة، أيضاً لن يتم دعم تطبيقات Win32 في النظام.

المصدر

اعلان





