إحتفالا بالذكرى العاشرة لتأسيسه، تطبيق فايبر يطلق مهرجان الجوائز في العراق مع مسابقة عجلة الحظ خلال الشهر الحالي

يحتفل تطبيق فايبر بالذكرى العاشرة لتأسيسه وبهذه المناسبة يعلن التطبيق عن انطلاق مسابقة عجلة الحظ والتي سيتمكن المستخدمون في العراق من خلالها الفوز بجوائز عديدة مميزة أهمها سيارتان وهدايا وخصومات عديدة مقدمة من شركة كورك للاتصالات وتطبيق كريم لخدمات النقل والتوصيل وشركة ناس بي للخدمات المالية وتطبيق شاهد لخدمة بث الأفلام والمسلسلات.

تحتفل شركة فايبر المملوكة لشركة راكتون اليابانية وأحد التطبيقات الرائدة في العالم للتواصل عبر الرسائل والمكالمات المجانية والآمنة، بعقد من التميز والتطوّر والنمو في جميع أنحاء العالم بما في ذلك العراق حيث يعد تطبيق فايبر من أكثر تطبيقات المراسلة استخداما لدى المستخدمين العراقيين. ولحرص فايبر على الاحتفال بالعيد العاشر مع مستخدميها في العراق، يأتي مهرجان الجوائز هذه السنة بهدايا ومفاجآت كبيرة أهمها فرصة الربح بسيارتين، السيارة الأولى نوع سكودا اوكتافيا موديل2020 والسيارة الثانية شانجان موديل 2020 علما أن سيارة سكودا اوكتافيا معروضة حاليا في تاون سنتر مول في حي المنصور في بغداد وذلك من ضمن مهرجان فايبر للجوائز خلال هذا الشهر.

سيتمكن المستخدمون في العراق من المشاركة في مسابقة عجلة الحظ خلال الفترة من 1-25 ديسمبر / كانون الأول الجاري. يذكر أن عجلة الحظ من فايبر تم بنائها بتقنية الشات بوت والتي تمكن المستخدمين بسهولة من خلال الضغط على الزر لتدوير العجلة والفوز بأحد الجوائز المميّزة.

وفي تصريح للسيدة آنا زنامنسكايا، كبير مسؤولي النمو في شركة راكوتن فايبر قالت فيه: النجاح الذي حققه تطبيق فايبر على مدى السنوات العشر الماضية ندين به بالدرجة الأساس لكل مستخدمينا في جميع أنحاء العالم بما في ذلك مستخدمينا في العراق حيث كان فايبر جزءاً لا يتجزأ من محادثاتهم ومراسلاتهم ومكالماتهم اليومية. من خلال مهرجان الجوائز عبر مسابقة عجلة الحظ نسعى الى الاحتفال مع مستخدمينا من خلال تقديم جوائز قيّمة لهم. نحن سعيدون جدا بالتعاون مع شركائنا في العراق مثل كورك وكريم وناس بي وشاهد والذين يقدمون هدايا وتخفيضات وخصومات كبيرة يستطيع المستخدمون العراقيون الاستفادة منها من خلال حياتهم اليومية.

تستمر مسابقة عجلة الحظ على تطبيق فايبر من 1-25 ديسمبر / كانون الأول الجاري. للمشاركة والفوز بأحد الجوائز الرائعة اضغط على هذا الرابط: https://vb.me/PRMENA